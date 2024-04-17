Власти Эстонии позволили исключать из школ и детских садов детей украинских беженцев: кто в зоне риска

Власти Эстонии разрешили исключать из школ и детских садов детей украинских беженцев, покинувших страну, не предупредив учебное заведение. Принятие такого решения поддержали 70 депутатов Рийгикогу (парламент страны).

Об этом сообщило издание ERR. В настоящее время исключить ребенка, который не находится в стране и не учится, можно только на основании заявления родителей. Согласно принятому решению, если данные о месте жительства школьников в Эстонии в регистре населения будут отсутствовать, то их могут отчислить.

Кроме этого, закон теперь будет предусматривать полный список оснований для исключения из детского сада или профессионального учебного заведения, которое до сих пор отсутствовало.

Также с 1 сентября все школы, в которых раньше преподавали на русском языке, полностью перейдут на эстонский. Это также касается украинских детей, которые находятся в стране и учатся на родном языке. С осени они должны перейти на образование на государственном языке Эстонии.

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Предварительно стало известно, что находящиеся в Польше украинские школьники с началом нового учебного года должны обязательно пойти в местные школы. Соответствующий законопроект готовит Министерство образования этой страны. По словам заместителя министра образования Йоанны Мухи, в настоящее время в стране находится около 60 тысяч украинских детей, не охваченных польской системой образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Чехии пройдет массовое тестирование украинских школьников.

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