Вместо учебника – легкие и сердце: украинцев ошеломил урок биологии в 8 классе. Видео

Сеть поразило видео с урока биологии за 8 класс, где учительница вместо учебника демонстрирует ученикам реальные легкие и сердце. На примере органов свиньи она объясняет и показывает, как они работают у человека.

Видео, которое педагог Ольга Рогожникова распространила в открытом доступе в социальной сети TikTok, собрало более 20 тысяч лайков и около 700 комментариев. Большинство пользователей выражают восторг от такого подхода к объяснению темы урока. Хотя некоторые все же удивляются и не понимают, зачем детям показывать реальные органы.

"Биология на максимуме! Ученики 8 класса сегодня пережили настоящий ВАУ-момент! Вместо учебника – реальный экспонат! Они не просто узнали, как мы дышим, а увидели легкие собственными глазами! Это был интересный и незабываемый урок!" – подписала свое видео учительница.

В комментариях большинство пользователей в восторге от идеи преподавательницы. Они пишут о том, как жаль, что в их времена так не рассказывали предметы, ведь это очень интересно и познавательно.

Многие из пользователей переспрашивают, это такой правдоподобный муляж или настоящие органы. Учительница ответила, что это настоящие сердце и легкие, однако не человека, а свиньи.

Однако, есть и те, кто пишет что это лишнее, и зачем пугать детей и показывать реальные легкие. Они высказывают мнение, что им рано видеть это не на картинках.

