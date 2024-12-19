Вместо уроков – пары, оценки по желанию и все перерывы на улице: учительница из Украины назвала 5 моментов, поразивших ее в немецкой школе

В немецких школах учебный процесс и оценивание знаний школьников значительно отличается от существующей в Украине системы. В начальной школе используют шестибалльную систему оценивания, где "1" – самая высокая оценка, а "6" – самая низкая, а за домашние задания оценки не ставят вообще. Занятия называют парами, а не уроками, и длятся они 1 час 30 минут.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала украинка Полина Новикова. После начала вторжения в Россию она переехала в Германию и сейчас работает в одной из школ в Баварии. Новикова назвала 5 моментов, поразивших ее в немецкой школе, и которые отличаются от существующих в Украине.

Первый день в школе. Линеек у первоклассников не предусмотрено вообще, к тому же никто не указывает, как первоклассникам одеваться. Они приходят в школу с конусообразными картонными пакетами "шультюте" (Schultüte), наполненными конфетами или канцелярскими принадлежностями. Обычно родители собирают их самостоятельно.

Школьники других классов приходят в школу в первый день нового учебного года, чтобы пообщаться с друзьями и познакомиться с новыми одноклассниками или учителями.

Расписание и количество пар. В немецкой школе нет уроков по 45 минут, как в Украине. Занятие длится 1 час 30 минут. Далее следует 20-минутный перерыв, затем пара, затем перерыв 15 минут.

Расписание составляют так, чтобы у первых классов было не больше четырех предметов (учеба начинается в 08:00, заканчивается в 12:20). Во втором классе уроков чуть больше, но не больше 6.

Оценка знаний. В начальной школе шестибалльная система оценивания: 1 балл – это самая высокая оценка, а 6 – самая низкая, но такую в большинстве своем школьникам не ставят. Оценки начинаются уже со второго класса, а у первоклассников только проверяют, выполнено ли домашнее задание и ставят смайлик.

На уроках оценивания обычно нет, оценивают уже контрольные работы и пробы (тесты). В конце четвертого года обучение ребенку выдают табель, за которым уже понятно, куда он может идти дальше.

"Например, чтобы продолжить обучение в гимназии, нужно набрать средний балл 2,33 по трем предметам (планку сейчас повысили, а раньше было 2,66) – по математике, немецкому языку и аналогу предмета "Я познаю мир", – рассказала Новикова.

Перерывы на улицу. Все перерывы проходят на улице. Территории учебных заведений обустроены так, чтобы все дети могли проводить свободное время на свежем воздухе. Исключение – когда падает сильный дождь или снег.

На большом перерыве, который длится 20 минут, ученики могут сходить поесть. На территории школы есть небольшой буфет, где продают только хлебобулочные изделия. От пекарни приезжает небольшой фургон, в школу заносят булки и продают по смешным ценам.

Питание в германских школах. В столовых нет такой системы, как в Украине, что можно зайти что-нибудь купить. Есть полноценные обеды, которые стоят 3,8 евро (около 167 гривен). Это суп, второе блюдо, салаты без майонезов, просто овощи и десерт. Есть много местных блюд, а также интернациональные – лазанья, болоньезе, греческие блюда. Украинскую кухню пока не ввели.

Полное интервью с Полиной Новиковой читайте на OBOZ.UA в субботу, 21 декабря.

Первая часть разговора с Новиковой доступна по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Полина Новикова рассказала, что в системе образования Германии властвует принцип ребенкоцентризма и создаются оптимальные условия для развития и реализации каждого учащегося. В то же время нагрузка на школьников меньше, чем в Украине, и у них достаточно времени как на уроки, так и на развлечения.

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