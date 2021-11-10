Во Львове отменили дистанционку для 1-4 классов: когда дети вернутся за парты

Во Львове решили отменить дистанционное обучение для учащихся начальной школы. Дети смогут учиться очно уже с понедельника, 15 ноября.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый по итогам заседания городской комиссии по ТЭБ и ЧС. Новостью он поделился на своей странице в Facebook.

"С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1-4 классов возобновляется очная форма обучения", – сообщил Андрей Садовый.

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И подчеркнул, что это решение касается только младшей школы – ученики 5-11 классов должны остаться на дистанционном обучении.

Андрей Садовый также сообщил, что остальные карантинные ограничения будут действовать еще 2 недели, до 29 ноября.

"Сейчас мы находимся на перепутье. Медики отмечают, что наши карантинные мероприятия позволяют стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии", – пояснил мэр.

Еще он сообщил, что следующее заседание комиссии состоится в пятницу, 12 ноября.

По данным Центра здоровья и медицинской статистики Львова, за сутки 9 ноября в области обнаружили 1021 больного COVID-19, 303 – среди львовян.

Как должны работать школы во время карантина

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие хотя бы одной дозы прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки о том, что переболели. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-нибудь из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Однако местные власти массово отправляют детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учащихся начальной школы тоже. А где-то школьники на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как учились во всех регионах Украины по состоянию на 8 ноября – OBOZREVATEL собрал все, что известно, здесь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Во Львове 3 ноября родители вышли на акцию протеста "Пустите детей в школу!" из-за дистанционного обучения. Особенно они были возмущены онлайн-форматом для учеников 1-4 классов. Люди принесли к зданию городской Ратуши парты, которых хватило бы на целый класс.