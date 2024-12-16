Во Львовской области в 2025 году могут закрыть более 50 школ: какие районы в зоне наибольшего риска

Во Львовской области могут закрыть 53 школы в 2025 году. Учреждения образования, подпадающие под ликвидацию, есть в каждом районе, однако больше всего их в Стрыйском, Самборском и Львовском, а также Зарудцевская гимназия Львовской общины.

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Об этом сообщило "Експресо.Захід", ссылаясь на департамент образования Львовской областной государственной администрации. Ситуация связана с прекращением финансирования зарплат учителям по образовательной субвенции с 1 сентября 2025 года в школах, где учится менее 45 человек.

Однако решение не будет касаться начальных школ и действовать только для 5-11 классов. Если местные органы самоуправления решат не финансировать работу малокомплектного учебного заведения самостоятельно, учителей могут трудоустраивать в опорных школах с обеспечением подвоза.

С 1 сентября 2026 года прекратят финансировать из образовательной субвенции зарплату для учителей, где учится менее 60 человек. Во Львовской области пока таких еще 53 учебных заведения.

Напомним, школьникам 5-11 классов должен быть обеспечен подвоз в опорную школу с сопровождением учителя при ликвидации учебного заведения.

Посещать опорную школу могут дети из разных населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 30 километров. Такие учебные заведения могут вместить большее количество школьников, обеспеченные соответствующими педагогами и лучше оснащенные. Кроме того, учителя благодаря наполняемости классов могут использовать разные форматы обучения, например, проектную работу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких регионах Украины могут закрыть школы из-за слишком низкого числа первоклассников.

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