Во Львовской области в 2025 году могут закрыть более 50 школ: какие районы в зоне наибольшего риска

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Во Львовской области в 2025 году могут закрыть более 50 школ: какие районы в зоне наибольшего риска

Во Львовской области могут закрыть 53 школы в 2025 году. Учреждения образования, подпадающие под ликвидацию, есть в каждом районе, однако больше всего их в Стрыйском, Самборском и Львовском, а также Зарудцевская гимназия Львовской общины.

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Об этом сообщило "Експресо.Захід", ссылаясь на департамент образования Львовской областной государственной администрации. Ситуация связана с прекращением финансирования зарплат учителям по образовательной субвенции с 1 сентября 2025 года в школах, где учится менее 45 человек.

Во Львовской области в 2025 году могут закрыть более 50 школ: какие районы в зоне наибольшего риска

Однако решение не будет касаться начальных школ и действовать только для 5-11 классов. Если местные органы самоуправления решат не финансировать работу малокомплектного учебного заведения самостоятельно, учителей могут трудоустраивать в опорных школах с обеспечением подвоза.

С 1 сентября 2026 года прекратят финансировать из образовательной субвенции зарплату для учителей, где учится менее 60 человек. Во Львовской области пока таких еще 53 учебных заведения.

Напомним, школьникам 5-11 классов должен быть обеспечен подвоз в опорную школу с сопровождением учителя при ликвидации учебного заведения.

Во Львовской области в 2025 году могут закрыть более 50 школ: какие районы в зоне наибольшего риска

Посещать опорную школу могут дети из разных населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 30 километров. Такие учебные заведения могут вместить большее количество школьников, обеспеченные соответствующими педагогами и лучше оснащенные. Кроме того, учителя благодаря наполняемости классов могут использовать разные форматы обучения, например, проектную работу.

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