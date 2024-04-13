Во сколько лет лучше всего отдавать ребенка в детсад: Мария Сичинская дала единственный совет родителям

Украинская эксперт по воспитанию и семейным отношениям Мария Сичинская пояснила, что лучше отдавать ребенка в детский сад тогда, когда родители будут готовы погрузиться в процесс адаптации. Также она обращает внимание на необходимые знания, которые должны быть у взрослых, относительно облегчения такого периода в жизни малыша.

Об этом психолог рассказала в Instagram. Она отметила, что адаптация к дошкольному учебному заведению зависит не от возраста ребенка, а от желания, потребностей и возможностей родителей.

"Здесь зависит не от возраста ребенка, а от желания, потребностей и возможностей родителей. У меня есть куча клиентов, которые адаптировали ребенка буквально полтора года, и все прошло отлично. А есть, так же, клиенты, адаптировавшие аж в пять лет. И тоже все прошло отлично. Это зависит от того, насколько многие родители готовы сейчас действительно окунуться в процесс адаптации и насколько у них достаточно знаний для того, чтобы облегчить для ребенка этот процесс адаптации", – отметила эксперт по воспитанию.

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Напомним, Сичинская рассказала, что детям важно общаться с другими дошкольниками, однако не обязательно ходить для этого на целый день в садик. По ее словам, если у родителей есть необходимость в свободном времени, то дошкольное заведение станет хорошим вариантом. Однако малышам будет достаточно нескольких часов, проведенных со сверстниками на площадках или кружках. Главное, чтобы был стабильный коллектив.

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