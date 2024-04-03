Во всех школах Ривне могут появиться полицейские: заведения, где они уже есть, показали положительные изменения

В школах Ривне могут появиться полицейские, которые будут следить за порядком. В частности, в 17 учебных заведениях, где уже есть инспекторы, отметили положительные изменения.

Об этом сообщило РадиоТрек. Там рассказали, что в школах уменьшилось количество учеников, которые опаздывают на уроки, и школьников, которые уходили с них раньше.

Кроме того, в учебных заведениях улучшился пропускной режим. Инициатива действует в рамках пилотного проекта, а работу правоохранителей оплачивает Главное управление Нацполиции Ривненщины.

Напомним, защитник прав в сфере образования Сергей Горбачев рассказал, какие обязанности имеют полицейские в школах. В частности, офицеры службы образовательной безопасности должны предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций, организовать пропускной режим, взаимодействовать со школьниками и учителями, общаться с экстренными службами, безотлагательно реагировать на правонарушения и при необходимости вызвать полицию.

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По его словам, проект вводится в 402 учебных заведениях. В первую очередь это касается регионов, граничащих с Россией, Беларусью и прифронтовых территорий.

Также дети Украины будут учиться безопасности в специально оснащенных автомобилях. 15 мобильных классов получили Национальная полиция и Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) при поддержке ЮНИСЕФ. Такие классы работают в Киеве и еще 10 областях Украины.

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