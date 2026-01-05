Водохреще или Водохреща: правильный вариант только один

Ежегодно накануне Крещения Господня среди украинцев возникает одна и та же языковая путаница: как правильно называть этот праздник: Водохреще чи Водохреща? В повседневной речи часто можно услышать оба варианта, но с точки зрения языковой нормы правильный только один.

К тому же этот праздник оброс целым рядом названий, традиций и обычаев, которые не всегда корректно передают на украинском. OBOZ.UA рассказывает, как правильно говорить и писать без русизмов и распространенных ошибок.

В украинской традиции Крещение Господне имеет несколько народных названий. Самые распространенные из них – Водохреще, Водохрестя, Водосвяття, а також Йордан або Йордань.

Название Иордань происходит от реки Иордан, в которой, по библейской традиции, был крещен Иисус Христос. Другие варианты связаны с обрядом освящения воды и символикой креста.

Языковеды отмечают, что вариантность названий обусловлена историческим сочетанием слов Христос и крест, что и привело к появлению форм Водохреще, Водохреща, Водохрища. Однако не все они равноценны с точки зрения литературной нормы.

Нормативным названием праздника является Водохреще. Именно эту форму фиксирует Словарь украинского языка (СУМ) как существительное среднего рода в именительном падеже.

Форма "Водохреща" не является отдельным названием праздника. Это родительный падеж слова Водохреще и употребляется только в соответствующем грамматическом контексте: на праздник Крещения, традиции Крещения.

Также стоит помнить, что ударение в слове "ВодОхреще" падает на второй слог, а само название праздника пишется с большой буквы.

На Крещение в Украине традиционно святят воду. При этом важно соблюдать языковую норму: обряд совершает священник, а не батюшка (разговорная калька с русского).

