Восьмилетний украинец, прочитавший за лето около 50 книг, поразил интернет. Фото

Мама украинского школьника Татьяна Крамаренко показала, сколько книг прочитал её сын за лето. Мальчик поставил себе цель прочитать 50 книг и почти достиг ее: у него 37 прочитанных новых книг и 10 перечитанных старых, что в общей сложности составляет 47 книг.

Об этом женщина написала в посте в Threads. Она подчеркнула, что гордится сыном, хотя и была удивлена такой целью. Мама школьника также добавила, что мальчик начал самостоятельно читать примерно в 6,5–7 лет, начиная с серии книг о "Майнкрафте".

"Поставил себе цель прочитать 50 книг до конца лета. Честно говоря, я не была уверена, что получится, и поставила себе цель на 25. Вчера подвели итоги, и что у нас получилось? 37 прочитанных новых книг + перечитал еще более 10 из своих старых запасов. В 8 лет. 50 книг. Сам захотел. Удивлена и горжусь. Дети любят читать, я это знаю точно", – написала Крамаренко.

"Полноценное самостоятельное чтение он начал где-то в 6,5–7 лет с серии книг о "Майнкрафте". Так как он фанат, я понимала, что они ему очень понравятся. А так можно начинать с серии про Алекса, там много картинок и детям интересно. Еще классная серия "13-этажный дом на дереве" и "Динозавр Рекс под прикрытием", – добавила мама школьника.

В комментариях другие родители также рассказали, что читают их дети, однако отмечали, что не все хотят развивать этот навык.

"Я вам немного завидую, потому что мои, к сожалению, не любят читать".

"И я, которая все лето заставляла свою 7-летнюю дочь читать хотя бы по странице в день, а она даже одну книгу не дочитала. Не знаю, как привить ей любовь к чтению, потому что пока при словах "давай читать" она чуть ли не плачет".

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