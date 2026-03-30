Воспитательница из Днепра поделилась тремя действенными методами, как навести порядок в группе: дети начинают слушаться

Украинская воспитательница поделилась своими тремя методами, как успокоить детей в группе, когда они слишком активно ведут себя и не слышат ее. Она утверждает, что эти способы действуют даже тогда, когда ситуация становится почти неконтролируемой.

Видео дня

Об этом работница детского сада из Днепра рассказала в видео, которое опубликовала в соцсети TikTok. Она отмечает, что даже если такой подход не одобрят другие пользователи и коллеги, главное, что это нравится самим детям и является действенным.

Какие методы предлагает воспитательница

Первый метод касается ситуации, когда в группе уже очень громко и нужно унять шум, чтобы дети услышали ее как воспитательницу. Педагог обращается к детям, будто стуча себя по голове, со словами: "Кукушечка моя, ты где?" Если она не отвечает, то надо ее позвать, чтобы вернулась в свое гнездо и ситуация нормализовалась.

Второй метод, который применяет воспитательница, – это игра в секьюрити. Он уместен тогда, когда в группе началась какая-то драка или создалась другая напряженная ситуация. Двух детей, которые были самыми активными, педагог ставит возле себя, будто они ее секьюрити. В течение 5-10 минут они должны ее "охранять", таким образом будто играя в эту игру.

"Когда я говорю: "Все, ты мой секьюрити", надо посидеть, постоять, на меня посмотреть, в принципе, побыть рядом со мной", – отмечает воспитательница.

Третий метод педагог использует на своих занятиях, условно она назвала его "батарейка тишины". Он заключается в том, что нужно нарисовать на доске или на бумаге обычную батарейку. От шума в группе она "заполняется". А поскольку между занятиями есть 10-15 минут свободного времени, то если батарейка заполнится, этих свободных минут у детей не будет, они все будут играть в секьюрити. Если же полностью останется пустой, тогда можно одно занятие пропустить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!