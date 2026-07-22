'Вот это дижуха! Сколько радости детям!' В сети стало вирусным видео, на котором пожарные в жару обливают школьников водой

В социальной сети TikTok стало вирусным видео, на котором пожарные во Львове в жару обливают школьников водой. Пожарные приехали в учебное заведение и устроили детям настоящий праздник.

Видео дня

Мальчики и девочки с нетерпением ждали, когда их начнут обливать, и с радостью бегали вокруг пожарного шланга. Пост набрал более 50 тысяч просмотров и почти 4 тысячи лайков.

В комментариях украинцы отмечали, что это настоящая радость для детей. Многие взрослые говорили, что хотели бы оказаться на месте этих школьников, и спрашивали, когда будет следующий раз такое обливание и где это происходит. Другие же подчеркивали, что для мальчиков и девочек это воспоминания на всю жизнь.

Главные истории дня

"Воспоминания на всю жизнь останутся".

"Какое счастье! Молодцы, и я хочу к вам".

"А когда будет следующий полив? Я тоже хочу, можно указать местоположение?"

Напомним, папы в костюмах пчел и бабочек на празднике в детском саду в Киевской области поразили своим танцем. Больше всего украинцев восхитил папа с розовыми крылышками, который показывал остальным, как нужно танцевать. Пост с танцем в TikTok набрал почти 300 тысяч просмотров. Многие отмечали, что такое выступление дети запомнят на всю жизнь. Кроме того, украинцы делились, что сами хотели бы присоединиться к такому танцу и пересматривали видео несколько раз.

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