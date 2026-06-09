Вот почему надо учить физику и математику: заслуженный учитель Украины объяснил обвал моста с детьми в Черновицкой области

На днях Украину шокировал инцидент в селе Виженка Черновицкой области, где на небольшой подвесной деревянный мост зашло сразу более 30 школьников. Конструкция не выдержала и оборвалась. Дети оказались в воде, а шестеро получили травмы. Каких школьных знаний им не хватило, чтобы пойти на такой необдуманный риск, объяснил заслуженный учитель Украины Виктор Громовой.

Видео дня

Главные истории дня

В своей заметке на Facebook-странице педагог и руководитель портала "Образовательная политика" продемонстрировал, что без основательных знаний физики и математики таких инцидентов не избежать. "Если не учить физику и математику, а все делать ради TikTok, обвал моста становится неизбежным", – написал он. И добавил, что для составления своего списка проконсультировался с искусственным интеллектом.

Первая причина – это расчет предельной нагрузки, то есть математика. Большая языковая модель указала, что каждый мост имеет четко просчитанный максимальный вес, который он способен выдержать. А формулы помогают вычислить статическую нагрузку конструкции от ее собственного веса и динамическую – от веса людей и транспорта. "Если на деревянный мостик, рассчитанный на 5–10 человек, одновременно заходит более 30 подростков, конструкция получает критическую перегрузку, которая неизбежно приводит к разрыву креплений", – говорится в объяснении.

Второй причиной ИИ назвал сопротивление и усталость материалов. Их изучает физика. Как известно, любой материал имеет свой предел прочности и упругости, а физика помогает определить, как материалы деформируются под действием силы и как в них накапливается "усталость" от длительного использования. "Старое дерево со временем гниет и теряет эластичность, а железные тросы ржавеют. Без регулярного технического оценивания (которое базируется на физических замерах) невозможно заметить, что канат вот-вот лопнет", – подытожил искусственный интеллект.

Конечно, свое влияние имели также механика и распределение сил – тоже физика. Конструкция подвесного моста работает по принципу перераспределения сил тяжести и натяжения. На практике это выглядит так: люди идут по мосту – их вес тянет конструкцию вниз – тросы создают силу натяжения, которая удерживает ее. "Если масса сосредотачивается в одной точке (например, когда все кучкуются по центру для фото), возникает колоссальная точечная нагрузка на несущие узлы, и система разрушается", – такое объяснение дал ИИ.

Конечно, еще одну опасность представляет резонанс – это тоже знание из области физики. Это явление возникает, когда частота внешнего воздействия совпадает с собственной частотой колебаний моста. "Если большая группа людей идет по подвесному мосту синхронно (в ногу) или начинает намеренно его раскачивать, амплитуда колебаний резко возрастает. В истории известно много случаев, когда даже мощные железные мосты разрушались только из-за того, что по ним шагал военный марш или дул сильный ветер (например, знаменитый обвал Такомского моста в США)", – говорится в описании этой причины.

В комментариях Громовой подытожил это историей из собственного опыта. Еще до 2020 года ему пришлось побывать в немецком Дортмунде, где он посетил детсад и наблюдал, как воспитатели там оставляют детей самих играть на улице, ведь доверяют им и избегают гиперопеки, которая только вредит. "Еще раз: в немецком детсаду детей могут запросто оставить одних в группе и ничего там не случится ("они знают, что мы им доверяем")... Что-то пошло не так в нашем образовании, если учитель становится надзирателем у подростков, которые не имеют навыков немецкий детсадовцев", – подытожил заслуженный педагог Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему важно разрешать детям играть в игры, связанные с риском падения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!