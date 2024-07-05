Возобновиться можно только на год. МОН приняло важное решение для аспирантов

Соискатели образования, не успевшие защитить свои диссертации до 1 января 2024 года, смогут попасть в аспирантуру и получить такую возможность. Студенты получат возможность возобновиться только на заочную или вечернюю форму обучения контракта.

Об этом сообщил проректор по научной и международной деятельности Сумского национального аграрного университета Юрий Данько в Facebook. Он отметил, что соответствующее письмо подписал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"Хорошие новости для аспирантов, которые не защитились до 1 января 2024 года. Хотелось бы раньше, но все равно искренне благодарны. Аспиранты прошлых выпусков, которые не успели защитить диссертации в 4-летний период, получили такую возможность. Они могут быть возобновлены в аспирантуру на заочную(вечернюю) коммерческую форму обучения. Возобновиться можно только на 1 год. Соответствующее письмо по номеру 1/11817-24 подписал замминистра", – написал педагог.

Напомним, Министерство образования и науки (МОН) считает, что изменение правил поступления в аспирантуру в 2024 году не является нарушением конституционного права на образование. В частности, образовательное ведомство оставило заочную и вечернюю формы для поступающих на контракт. Таким образом, МОН отметило, что никаких прав абитуриентов не нарушено.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинка поделилась, как проехала 1200 км, чтобы провалить экзамен в аспирантуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!