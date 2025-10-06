Все из-за 'Шахеды'? В 'скандале с шортами' в гимназии Киева появился неожиданный поворот: что сказала директор

Директор гимназии №109 Виталия Полякова объяснила, почему не пускала детей , которые пришли в шортах, в учебное заведение. По ее словам, ученики должны быть в закрытой одежде, ведь это, в первую очередь, о безопасности. В частности, она отметила, что во время воздушных атак "Шахеды" могут нести различные химические вещества, которые могут приводить к химическим ожогам.

В интервью Коммерсантъ Украинский Полякова указала, что после шахедных атак могут возникать аллергические реакции, в частности, отеки. Однако учебное заведение без разрешения не может проводить никакие манипуляции с ребенком в таком случае.

Кроме того, одежда должна быть из "нехимической" ткани, чтобы она быстро не горела.

"Шахеды несут кассетные боеприпасы, шрапнель. А еще кроме этого мы не можем исключить, что они несут много того, что вызывает, я не могу сказать, какие это вещества, я не химик, но это вызывает аллергические реакции. И конец этой аллергической реакции – это покраснение, отек. И этот отек возникает очень-очень быстро. И если мы не успеваем вызвать скорую и или где-то перенести ребенка, а мы без разрешения родителей не можем, даже скорая не может никаких манипуляций проводить, то это очень страшно", – объясняет Полякова.

"Можем ли мы гарантировать, что у нас безопасность 200%, что никто ничего себе не принесет? Поэтому о чем говорится: участки тела должны быть максимально закрыты и должна быть одежда простая, нехимическая, потому что откуда мы знаем, завтра мы начнем гореть за 3 минуты или нет? И и припаяется ли это все к нам, к телу ребенка, это химическое вещество", – добавляет она.

Кроме того педагог указала, что в школе должен быть определенный дресс-код, ведь большинство взрослых хочет, чтобы дети были успешными и "белыми воротничками". Если же к этому не приучать, то ученики такими и не станут. Она также привела в пример классические университеты, студенты которых должны придерживаться дресс-кода.

Полякова также сказала, что каждый год напоминает детям о соблюдении дресс-кода, когда они находятся в учебном заведении. По ее словам, дети все же попали в школу в том виде, в котором пришли, однако она им напомнила, что на следующий день ученики должны прийти в надлежащем внешнем виде.

Напомним, в Киеве некоторых учеников гимназии №109 директор не пускала в учебное заведение из-за внешнего вида. Так, дети не могли попасть на территорию, если они были одеты в капри, которые педагог называла шортами.

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что получила два обращения о недопуске учеников в эту гимназию. Она также выложила цитаты из заявлений, где было указано, что директор не пускала детей в шортах или капри, аргументируя тем, что школа – это не пляж.

