'Все конфиденциально': директор УЦОКО рассказала, как готовят тесты на НМТ

Задания для Национального мультипредметного теста (НМТ) для поступления выпускников школ в высшие учебные заведения всегда готовят в конфиденциальных условиях. К окончательным версиям подборок тестов доступа никто не имеет.

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Об этом заявила директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко в интервью Новой украинской школе. Так она ответила на вопрос, есть ли лазейки для утечки информации о заданиях и может ли кто-то узнать, каким будет НМТ-2025.

"Тесты готовятся всегда в абсолютно конфиденциальных условиях. Никто не имеет доступа к окончательным версткам подборок тестовых заданий, которых создается очень много. В тесте 2024 года, как и раньше, на каждую сессию оценивания использовалась отдельная подборка. И какая именно подборка по какому предмету попадет на тестирование – конечно, никто не знает", – сказала Вакуленко.

Директор УЦОКО добавила, что для подготовки к НМТ есть много материалов и очевидно, что, например, задания для проверки определенных компетенций могут повторяться каждый год.

Например, по математике всегда есть квадратное уравнение, линейное уравнение, текстовая задача, где нужно сосчитать проценты. Это не проблема, поскольку в тестах повторяются не любые темы, а ключевые.

Вакуленко также прокомментировала недавний инцидент, когда репетитор математики заявила, что эксперты УЦОКО якобы сотрудничают с частными школами и делятся с ними задачами НМТ на следующий год.

"Если определенная частная школа или репетитор говорят об инсайтах от УЦОКО, от таких поставщиков услуг я бы советовала убегать. Скорее всего, они будут строить свои занятия на быстрых методиках пятиминутного овладения чем угодно. Но это обман, ведь настоящее обучение – это тщательная и длительная работа", – заметила она.

Ранее стало известно, что почти 10 тысяч выпускников в 2024 году не смогли сдать НМТ и потеряли возможность поступить в заведения высшего образования. В общей сложности на экзамен зарегистрировался 234 321 школьник, а получили результаты тестирования 224 565 абитуриентов.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сказал, что в 2025 году поступающие будут составлять 4 предмета на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Критерии к проведению экзамена меняться не будут.

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