'Все начинается в семье'. Образовательный эксперт показал другую сторону трагедии в школе Киеве, где 14-летний подросток с ножом напал на учительницу и одноклассника

Для детей ощущение безопасности, доверия, любви и живого контакта формируется именно в семье, а ни один учитель не может это заменить. Однажды молодой человек остается наедине с миром и от того, что он успел вобрать в себя зависит не только его судьба, но и безопасность тех, кто окажется рядом.

Такое мнение высказал образовательный эксперт Владимир Онацкий в заметке в Facebook комментируя трагедию, где 14-летний подросток с ножом напал на учительницу и одноклассника. Специалист говорит, что когда в семье доверительные отношения, то подобные истории не возникали и не завершались таким образом. Ведь именно родные становятся стеной, за которой можно спрятаться от боли, страха и одиночества.

"Ни один учитель не может заменить семью. Ни одна школа не способна дать то, что формируется в семье: ощущение безопасности, доверия, любви, живого контакта. Однажды молодой человек остается наедине с миром. И от того, что он успел вобрать в себя до этого момента – любовь или страх, доверие или недоверие, ответственность или вседозволенность, умение слышать других или только собственную боль – зависит не только его собственная судьба, но и безопасность тех, кто будет рядом", – написал Онацкий.

"Мы можем искать причины в школе. И, возможно, там действительно были свои трудности и ошибки. Но я убежден: даже если в школе что-то шло не так, живые, теплые, доверительные отношения в семье не позволили бы этой истории завершиться трагедией. Потому что именно семья является той стеной, за которой человек может спрятаться от боли, страха и одиночества. И очень больно осознавать, что этой защиты этому парню, вероятно, не хватило", – добавил он.

По словам эксперта, это трагедия разорванного контакта, ведь родные могут жить вместе, обмениваться привычными фразами и не знать, что действительно происходит в душе близких. Он отмечает, что сначала ребенок видит мир глазами мамы, которая некоторое время защищает его физически и социально, становясь границей с реальностью. Однако постепенно подобная защита должна уменьшаться, чтобы дети учились выстраивать собственные границы, отвечать за свои поступки и учитывать других.

Кроме того, вырастая, ребята должны учиться ответственности и заботе не только о себе, но и о близких. В частности, овладеть умением сдерживать импульс, выдерживать боль, договариваться и принимать последствия. Однако если у родительской любви нет границ, требований и постепенного вхождения в реальность, ребенок может вырасти не готовым к сложности жизни.

"Когда защитный кокон разрывается, а внутреннего "хребта" еще нет, молодой человек сталкивается с болью, фрустрацией, конфликтами – и не имеет инструментов, чтобы это выдержать. Накопленное не исчезает. Оно ищет выход. И порой этот выход становится разрушительным", – говорит Онацкий.

Он отмечает, что школа в таких ситуациях часто становится не причиной, а местом проявления. Однако учитель – не враг для школьников, а живой человек, который олицетворяет границу, правила, требования и возвращение к реальности.

