'Все, никаких мультиков!' 5 фраз, которые ранят ребенка: что лучше сказать вместо этого

Родители часто используют фразы, которые могут ранить детей. В частности, говорить, что запретят смотреть любимые мультфильмы, играть в игры или винить в происходящем.

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Об этом рассказывает детский психолог Юлия Иванова в сообщении в Instagram. Эксперт поделилась советами, как можно заменить фразы, которые могут травмировать детскую психику.

Уходи отсюда. Вместо этого специалист советует сказать: "Я сейчас очень злюсь, мне нужно время, чтобы успокоиться".

Это все из-за тебя. Вместо такой фразы лучше сказать ребенку: "Я сейчас очень злюсь, что ты так поступил(а). Пожалуйста, в следующий раз так не поступай".

Все, никаких мультиков. Эксперт советует говорить вместо этого: "Я сейчас очень злюсь, что ты меня не слышишь. Я хочу, чтобы мы с тобой могли договариваться и ты меня слышал(а), когда я об этом прошу".

Так что делись с мальчиком! Тебе что, жалко? В противоположность этому лучше сказать: "Мальчик хочет твою игрушку, но ты можешь не делиться, если не хочешь".

Вот девочка младше и не плачет, а ты чего плачешь? Лучше в таком случае сказать: "Мне так жаль, что тебе сейчас грустно/больно страшно. Иди ко мне, можно я тебя обниму?"

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