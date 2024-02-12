Все школы и лицеи Ивано-Франковска перевели на дистанционное обучение: мэр срочно обратился к педагогам

Все школьники Ивано-Франковска перешли на дистанционное обучение из-за сообщения об очередном заминировании. Мэр Руслан Марцинкив отметил, что в течение недели будет работать киберполиция и правоохранительные органы, поэтому дети будут учиться онлайн.

Об этом глава города сообщил в прямом эфире в Facebook. Он подчеркнул, что департамент образования и науки должен контролировать, чтобы дистанционное обучение проходило качественно.

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"Снова заминированы школы в Ивано-Франковске. Постоянно в контакте с правоохранительными органами. Сегодня выразил просьбу руководителю полиции больше работать. Понимаю, что это прерогатива Киберполиции, а также СБУ. Но это создает большие неудобства. Сегодня рекомендовал департаменту образования и науки перейти на дистанционное обучение, но максимально контролировать его качество. Видим, что заминирование дальше продолжаются. Мы должны реагировать на это потому, что это безопасность детей. К сожалению – нестандартная ситуация", – отметил Марцинкив.

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Он добавил, что с пониманием относится к неудобствам, с которыми столкнулись родители, однако война происходит разными способами, в том числе и таким.

Глава города отметил, что должно состояться главное расследование, чтобы получить соответствующие выводы и разъяснения.

Напомним, с января 2024 года в каждую вторую школу Ивано-Франковска ежедневно поступало около пяти анонимных сообщений о "заминировании". Поэтому учебные заведения стали переходить на дистанционное обучение. Письма чаще всего поступают на электронные адреса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в конце января волна анонимных сообщений о "заминировании" поступала в школы Луцка.

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