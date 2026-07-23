'Вспомните сказку о трех поросятах'. Как будет проходить ГИА в 4, 9 и 12 классах: почему школьникам и родителям не стоит волноваться

В Украине начинается поэтапное возобновление государственной итоговой аттестации (ГИА). Так, уже осенью планируется провести пилотные экзамены по литературе и математике для 2000 десятиклассников. Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, как будет проходить ГИА в школах и почему родителям и школьникам не стоит волноваться.

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В интервью Освитории Вакуленко отмечает, что, скорее всего, учебным заведениям придется печатать определенные материалы, ведь организовать централизованную печать и доставку для аттестации довольно сложно. В то же времяона отмечает, что эту часть модели нужно доработать.

По словам руководителя УЦОЯО, у учеников 4-х классов не должно возникать страха перед ГИА, ведь согласно законодательству, она проводится исключительно в целях мониторинга. Стресс у детей может возникнуть, если учителя или родители запугивают учеников накануне, намекая, что если экзамен не сдать, произойдет "что-то страшное". Школьников не будут оставлять на второй год и не отчислят, напротив, родители и учителя получат информацию об уровне знаний детей. Такимобразом, в пятом классе педагоги будут понимать, что ученик уже освоил, а над чем нужно еще работать.

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"Тогда при изучении предметов мы не будем сразу пытаться погрузиться в самые сложные темы, а подумаем, как укрепить базу. Ведь без фундамента здание не построишь. Классическая сказка о трех поросятах как раз этому нас и учила: нельзя строить временные сооружения, если хочешь, чтобы они были прочными и долговечными", – отмечает Вакуленко.

Результаты ГИА будут размещаться в электронных кабинетах детей. Тамбудет текстовая информация о том, что школьник уже знает, а что нужно наверстать. Так, например, в 4-м классе администрации учебного заведения проще понять, почему что-то удалось усвоить, а что-то нет. Тогда в 11-м классе не будут возникать ситуации, когда учителя узнают, что ученик не усвоил умножение и поэтому получил низкую оценку по математике. По словам Вакуленко, информация о результатах будет доступна на специальной онлайн-платформе, однако пока это только на этапе реализации, ведь речь идет о сложном программном обеспечении.

Руководительница УЦОЯО подчеркивает, что задания на ГИА и в дальнейшем будут основываться на классических моделях тестирования, и ничего нового придумывать не будут. В то же время обязательными будут задания на воспроизведение знаний, ведь если ребенок не освоил алгоритмы, операции, процедурные действия, он не сможет решать более сложные текстовые задачи с контекстом.

"Во время ГИА мы будем проверять разные вещи. Есть ребенок, который не может построить математическую модель, – это один уровень. Есть ребенок, который не может решить элементарное линейное уравнение, – это совсем другой уровень. И смешивать эти уровни нельзя. Поэтому среди заданий будут и текстовые, и компетентностные, и базовые. Множество примеров заданий для 4-го класса уже размещено на сайте Украинского центра", – объясняет Вакуленко.

Она добавляет, что результаты учеников не будут публично доступны, чтобы не создавался рейтинг школ на основе ГИА, повторяя опыт национального мультипредметного теста (НМТ). Открытых данных о результатах отдельных учебных заведений не будет даже на уровне области, а данные будут тщательно охраняться и защищаться.

В 2024 году были опробованы задания в классическом формате: тетради с заданиями по языково-литературной и математической образовательным областям. В 2025 году были добавлены отдельные элементы, которые не являются типичными для стандартизированных оценок, но важны для операционализации тех компетенций, которые будут оцениваться.

Тетради для оценивания сделали привлекательными, с персонажами, с небольшими упражнениями для психологической разгрузки и дополнительными интересными заданиями. То есть дети работают, фактически играют, и чувствуют себя спокойно во время тестирования.

В области языка и литературы у детей есть задания по редактированию текста, где они находят ошибки и отмечают, что сформулировано неправильно, после чего пишут небольшое письменное высказывание. Таким образом, проверяется, умеет ли школьник сформулировать свою мысль письменно.

В то же время устный компонент начали тестировать лишь недавно, чтобы обеспечить качественную обратную связь и помочь всем учиться вместе. Ребенку задают вопрос, допускающий два противоположных мнения или нейтральный ответ. Школы получают больше тем, чем требуется для оценки, однако самостоятельно выбирают те, которые наиболее уместны для учеников. После этого школьники слушают несколько коротких текстов, которые озвучивает учитель. Каждый текст представляет одну из возможных позиций по обсуждаемому вопросу. Ребенок определяет, какую позицию поддерживает, а затем должен ее аргументировать.

Главной проблемой в языково-литературной сфере стало то, что учителя иногда начинают говорить вместо детей, невольно подсказывая правильный ответ. Однако, по мнению Вакуленко, это вопрос практики, и со временем эта проблема исчезнет.

В области математики будут задачи, касающиеся как жизненного контекста, так и обычные прагматические. Например, оценить какие-то величины длины или веса. Обязательно будут задания с диаграммами, по работе с данными.

После пилотного тестирования выяснилось, что наиболее проблемным компонентом оказалось именно письменное взаимодействие. Написать даже короткий текст или одно содержательное предложение для многих детей было сложнее, чем решить математические задачи. Учитывая это, в задания ГИА уже внесены определенные изменения.

Что общего в модели ГИА для 4, 9 и 12 классов

Осенью 2026 года планируется провести пилотирование ГИА для десятиклассников, завершивших получение базового среднего образования. В ходе пилотного тестирования планируется комплексно оценить фундамент, составляющий ее содержание, постепенно расширяя аттестацию с языково-литературной и математической до естественнонаучной, исторической и иностранноязычной.

Таким образом, в 9-м классе заложена та же логика, что и в 4-м. Значительная часть заданий будет выполняться в электронном формате. В то же время там, где речь идет о развернутых письменных ответах, создании собственного текста, письменном взаимодействии или задачах, где нужно показать ход решения, задания будут выполняться на бумаге. Все это будет проверять учитель.

О ГИА в 12-м классе говорить пока рано, объясняет Вакуленко, ведь профильная школа еще не начала работу. По ее словам, сначала нужно четко понять, какими будут профили обучения, как они будут функционировать, сколько часов будет отведено на различные предметы, какие программы будут изучать ученики, каким будет уровень подготовки – базовый или углубленный.

В то же время можно с уверенностью сказать, что базовые предметы будут оцениваться на базовом уровне для всех учеников, независимо от профиля. В то время как углубленные предметы должны соответствовать профилю обучения и быть связаны с поступлением в высшие учебные заведения. Поэтому для тех детей, которые будут проходить такую модель оценивания, никаких дополнительных вступительных экзаменов не будет. Результатов этого оценивания должно быть достаточно для поступления.

Для выпускников прошлых лет концепция ГИА не работает, поэтому для них следует создать отдельный инструмент. Скорее всего , это будет введение теста общих учебных компетенций в качестве вступительного инструмента.

В перспективе планируется задействовать искусственный интеллект для проверки открытых ответов, если они выполняются на компьютере. Учитель будет проверять работу независимо от модели искусственного интеллекта. В то же время свою оценку будет формировать и система с помощью ИИ. Если эти оценки будут различаться, учитель получит уведомление о том, что его оценка не совпала с оценкой модели.

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