''Вступати'' или ''поступати'' в университет? Как правильно сказать на украинском: все очень просто

Учебный год закончился, но выпускники школ готовятся продолжить обучение в высших учебных заведениях. В связи с этим часто возникает вопрос, как сказать на украинском: "вступати" в университет или "поступати".

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На самом деле правильный вариант довольно прост. О нем на своей странице в TikTok рассказала автор программы "Правильно на украинском" Ольга Багний.

По словам эксперта, языковеды рекомендуют употреблять слово "вступати".

Ведь мы говорим:

"вступна кампанія", а не "поступна";

"вступник", а не "поступник";

"умови вступу".

"Поэтому, в украинский институт или в университет – "вступають". Вот так правильно", – говорит Багний.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно говорить: безкоштовно, безплатно чи безоплатно? Ведь почти все украинцы путают эти слова.

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