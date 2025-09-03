Вступительная кампания-2025: в Украине начался прием заявлений в аспирантуру

В Украине 3 сентября началась подача заявлений на поступление в аспирантуру в 2025 году. Регистрация поступающих будет происходить через электронные кабинеты.

Зачисление будет осуществляться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, в течение которых происходил конкурсный отбор. Об этом сообщает Освіта.ua.

Для регистрации электронного кабинета абитуриента необходимо войти на страницу системы подачи заявлений в электронной форме по ссылке: vstup.edbo.gov.ua и действовать по инструкции.

Будущие аспиранты смогут подать до 5 заявлений на бюджет (без приоритетов), и до 15 заявлений в целом.

Зачисление аспирантов на обучение на бюджет осуществляется не позднее 30 сентября, по другим источникам финансирования – не позднее 20 октября.

Напомним, поступающие в аспирантуру впервые в 2025 году будут сдавать отдельный экзамен в форме внешнего независимого оценивания. Кроме того, студенты будут поступать через централизованные электронные кабинеты. Абитуриенты будут сдавать экзамен по методологии научных исследований и только в случае успешного прохождения будут допущены к вступительным экзаменам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что экзамен по общей учебной компетенции не сдали 6 студентов из 13 591 человека.

