'ЗСУ чинять спротив окупантам': что не так с этой фразой и как сказать правильно на украинском

В новостях и в разговорах среди украинцев часто можно услышать фразу "ЗСУ чинять спротив окупантам". Однако, по словам языковедов, слово"спротив" – это калька от русского "сопротивление".

На украинском же следует говорить "опір". Почему так, читайте подробнее в материалов OBOZ.UA.

Психотерапевт Любовь Гаврилишина записала на своей странице в социальной сети Instagram видео, где она разобрала, каким же словом лучше всего назвать процесс противодействия кому-то или чему-то, ведь, по ее мнению, говорить на украинском правильно важно в любой профессии.

"Словари научной терминологии подают как единственный вариант перевода слова "споротивление", – это "опір". Такой же вариант вы найдете в толковых словарях и в справочниках по культуре речи", – говорит она.

Также эксперт нашла слово "спротив", но только в словаре синонимов и существует оно только в контексте художественного использования. Что же касается слова "супротив", то оно на украинском языке употребляется как синоним к слову "навпроти".

О том, что слово "спротив" является неуклюжей калькой с русского говорится и в программе "Мовимо" на YouTube-канале ТРК Рудана. По словам ведущей, оно произошло от слова "сопротивляться". Однако украинский язык не имеет слова "спротивлятися" от которого должна была бы происходить форма "спротив".

"Кроме непростого произношения первых трех звуков, слово "спротив" вытесняет из употребления прекрасную форму "опір", которая является истинно украинской и происходит от слова "опиратися"", – объясняет она.

