Вундеркиндам очень сложно в жизни: Карпачев предупредил родителей о последствиях чрезмерного развития детей

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев ответил родителям, желающим сделать своих детей вундеркиндами. Он подчеркнул, что таким детям будет в жизни очень тяжело, прежде всего – найти общий язык со сверстниками и создать окружение.

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В эфире проекта "Супермама" Карпачев ответил одной из героинь, которая рассказала, что занимается со своим годовалым ребенком по два часа в день. По словам эксперта, в таком возрасте это неуместно.

Намеренно заниматься развивающими занятиями с годовалыми детьми Карпачев не советует. По его убеждению, достаточно просто активно проводить вместе время.

Что касается воспитания вундеркиндов, психолог подчеркнул, что любое отклонение от нормы будет вызывать у детей проблемы со сверстниками. Желание сделать из ребенка вундеркинда – неправильное желание, уверен он.

"Хочу обратить внимание, что вундеркиндам очень сложно. Любое отклонение от нормы – в плюс, как вундеркинды, или в минус – это проблемы со сверстниками. Представьте себе: все знают одинаково, а он самый умный. С одной стороны, на тебя смотрят как на чудо, а с другой – тебя за это осуждают. А с третьей стороны, тебе просто с этими людьми не интересно, потому что они не знают того, что знаешь ты. А взрослым ты не интересен, потому что мыслишь как ребенок", – сказал Карпачев.

Ранее Карпачев посоветовал родителям, которые не имеют хобби или не смогли добиться больших успехов в спорте либо в другой деятельности, не перекладывать на ребенка свои желания. Это может быть токсично и точно не пойдет на пользу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперты по воспитанию назвали 5 родительских ошибок, которые делают ребенка упрямым. Взрослым следует обратить внимание на свои действия, что воспитать ребенка более открытым.

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