'Вы не дадите детям возможность знать, кто такой Пушкин и как погибла Анна Каренина?' Украинцы устроили дискуссию из-за русской литературы

В социальной сети Threads возникла дискуссия из-за русской литературы в школах. Так, одна из пользовательниц с никнеймом ellisspring спросила, дадут ли родители возможность детям узнать, кто такой Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, или как погибла главная героиня романа русского писателя Льва Толстого – Анна Каренина.

Женщина в заметке отметила, что названные ею авторы и их творчество легендарное. В комментариях разгорелась дискуссия относительно таких взглядов. В частности, большинство пользователей сети были возмущены, для чего детям изучать российских писателей, ведь лучше они будут знать украинских авторов.

"Что будет с русской литературой в Украине? Вы не дадите детям возможность знать, кто такие Пушкин, Лермонтов, как погибла Анна Каренина и откуда фраза "Тварь я дрожащяя или честь имею"? Это же легенды", – говорится в заметке.

Пользователи сети приводили в пример произведения украинских писателей, которые было бы лучше изучать школьникам. В то же время, многие указывали, что дети знакомились с русским творчеством, однако мало знали о других зарубежных авторов. А некоторые из родителей возмущались, ведь русская литература пронизана российскими нарративами, а в современных условиях полномасштабной войны это недопустимо.

"Моя дочь обойдется без "Раскольникова с бабкой", зато прочитает "Сад Гетсиманский", "Тигроловы", "Мина Мазайло" и будет знать стихи Лины Костенко".

"Десятилетиями украинские читатели жили и не знали, какова японская, шведская, чешская, польская, финская, бразильская и т.д. литература. Даже английская, немецкая, французская и американская второй половины 20 века не очень в школах изучается".

"Как человек, учившийся в русском классе с 80% руслита вместо зарубежного, я могу сказать, что : Российские авторы формируют российские нарративы. В их произведениях украинцы – малороссы. Русские произведения это либо страдания обедневшей элиты (возьмем хотя бы "Вишневый сад" Чехова), либо г*вно с г*вном смешанное (Раскольников). Когда человек растет на русле, сознание формируется соответственно. Я уверена, что нельзя давать детям возможность знать кто такие эти "Пушкины". Взрослыми узнают и сами закроют книжку".

"Что будет с русской литературой? Надеюсь, что она исчезнет вместе с Россией и следующие поколения будут иметь счастье не знать кто такие Пушкин и Лермонтов. Но будут знать о Симоненко, Кобылянской, Пчилке, Коцюбинском, Вовчок и многих других украинских писателей и поэтов".

"Почему у вас до сих пор есть какое-то мнение, что русская литература представляет из себя нечто особенное? Евгений Онегин – это прямое подражание "Дон Жуану" Байрона. "Анна Каренина" была создана на основе образа "Мадам Бовари". Детская литература – это вообще глобальный плагиат. В мире есть значительно богаче и качественнее по влиянию литература. Для чего до сих пор что-то искать там?"

