'Вы не видите, что детям даете?' В житомирском лицее разгорелся скандал из-за омлета с черными пятнами: что показала проверка

В житомирском лицее №24 разгорелся скандал из-за питания детей в столовой. Так, школьникам дали омлет с темными пятнами, визуально похожими на плесень. После жалоб родителей в учебном заведении провели проверку, которая показала, что это были следы от выпекания на противне, а не плесень и противень пообещали заменить.

Ситуации придала огласку мама одного из учеников Юлия Иевенко на свой странице в Facebook, где она выложила фото омлета с темными пятнами. Женщина сетовала на качество пищевого оборудования и отметила, что большинство детей не ело блюдо.

"Если с противня допустимо, то не было бы вглубь самого омлета того черного. Если окисляется противень, как мне сообщили, возможная причина, то будьте добры замените их! Или вы не видите что вы детям даете? Мой ребенок сказал что такое было у многих детей и они не ели, и слава Богу что не ели, чтобы не попасть в больницу", – написала женщина.

В интервью Суспільному повар учебного заведения Анна Шмит подтвердила, что темные пятна на омлете не плесень, а отпечатки от выпекания на противне. По ее словам, еда заранее не готовится и не хранится, а продукты всегда свежие. Кроме того, чтобы появилась плесень, необходим промежуток времени и определенная температура.

"Наперед я ничего не делаю, и мы не храним ничего. При том, что мы всегда получаем свежие продукты. Это не плесень. Моем мы яйца по санитарным нормам, готовим все утром. Сам процесс начинается в половине седьмого утра. Я набиваю яйца, добавляю все продукты, которые туда входят по рецептуре, и выпекаем. Поскольку у нас много завтраков, то противней не хватает. Тот противень, видно, от яиц какая-то влажность идет, и так получились те пятнышки. Для плесени надо промежуток времени — не день и не два. Чтобы плесень образовалась, надо температура и неделю-две", – сказала Шмит.

Директор учебного заведения Анна Дудик сообщила, что частная предпринимательница, которая обеспечивает едой учеников лицея, не проследила за процессом приготовления пищи. Она подчеркнула, что это не оправдывает ситуацию. Администрация сразу пригласила родителей, которые выразили обеспокоенность относительно качества блюд и показали дека.

"Оно пеклось в духовке и от противня пристало. Конечно, частный предприниматель должен был посмотреть и убрать эти черные точки, но не проследили — мне предпринимательница объяснила, что не хватает кадров. Конечно, это не оправдывает случившуюся ситуацию. Мы сразу пригласили родителей, которые писали этот пост, и во вторник (7 апреля — ред.) пришли две мамы из обоих классов. Мы им рассказали ситуацию, показали дека. Да, их нужно заменить — они целые, не ржавые, но уже устаревшие. Поэтому я дала распоряжение, и мы выписали 6 новых дек", – объяснила Дудик.

В то же время, частная предпринимательница Светлана Духота, которая занимается питанием, говорит, что они имеют график поставки продуктов в соответствии с утвержденным меню и работают по принципу "все, что нужно приготовить на сегодня, готовим сегодня". Так, срок реализации яиц со дня их изготовления – 20 суток, а их они получили в пятницу, выходные они были в холодильнике, а понедельник выданы повару.

В управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства обращений не поступало, а в связи с военным положением проводить самостоятельные незапланированные проверки учреждение не может.

В то же время в департаменте образования отметили, что лицей не будет нести ответственности за ситуацию, ведь это не халатность и наличие плесени не подтвердилось.

По результатам проверки лицей получит отчет с рекомендациями по устранению недостатков и привлечения виновных к ответственности. В учебном заведении были выявлены нарушения и недостатки по результатам осмотра помещений, о чем сообщено на официальной странице Представительства уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области. В частности:

отдельные недостатки санитарного содержания помещений;

нарушение требований по организации питания;

просроченные продукты питания;

нарушены правила хранения пищевых продуктов.

