'Вы только что унизили всех гуманитариев!' Пипа и Джеджула устроили жаркую перепалку в прямом эфире из-за НМТ по математике

Секретарь Комитета по образованию, науке и инновациям Наталья Пипа и телеведущий Андрей Джеджула устроили спор в прямом эфире по поводу национального мультипредметного теста ( НМТ) по математике. В частности, шоумен удивлялся, зачем абитуриентам сдавать экзамен по этому предмету, сетуя на условия обучения школьников. Особенно, если абитуриенты планируют изучать гуманитарные науки.

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В то же время Пипа подчеркнула, что знания современных детей ниже, чем были у их родителей. "Знания нынешних детей ниже, чем были в то время. Математика в наше время была сложнее, и преподавание в школе тоже было другим. Сегодня математика нужна нам для поступления в высшие учебные заведения. Не все должны учиться в вузах", – сказала парламентарий.

"Если вы посмотрите на общий базовый уровень стран, с которыми мы хотим конкурировать, и в области музыки, и в гуманитарных науках: мы не можем знать математику хуже, чем они. Иначе они всегда будут выигрывать, а мы отставать. Гуманитарные предметы – это зазубрил-воспроизвел. С математикой так не получится", – добавила Пипа.

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В то же время Джеджула возмутился, что фразой "зазубрил-воспроизвел" народная избранница унизила гуманитариев. Тогда как Пипа подчеркнула, что не всем выпускникам нужно высшее образование, ведь некоторые могут выбрать другую специальность.

Напомним, в Украине продолжается горячее обсуждение идеи изменить структуру НМТ и сделать математику предметом по выбору. Автор инициативы, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина озвучила свои аргументы в пользу такого изменения, на что с позиции правительства ответила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Гришина объяснила логику такой инициативы, подчеркнув, что предмет по выбору в структуре НМТ оставили ввиду того, что он определяет профиль поступления. И математику предложили перенести в этот блок, так как она является профильной для желающих освоить технические и естественные специальности и при этом не является ключевой для гуманитарных и общественных наук. Гришина подчеркнула, что о полном исключении математики речь не идет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Лисовой назвал "абсурдом" отмену математики на НМТ.

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