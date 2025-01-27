Вы воспитали их правильно: 6 фраз, которые используют дети с высоким эмоциональным интеллектом

Дети, которые могут сохранять спокойствие и избегать слез, когда возникает стресс, имеют высокий эмоциональный интеллект. В частности, они могут определять чувства и использовать позитивные стратегии для управления своими эмоциями и уменьшению стресса.

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Эксперты уверяют, что если дети еще не говорят приведенные фразы, не стоит волноваться. Так, развитие эмоционального интеллекта и навыков преодоления трудностей требует времени, и они часто начинаются с родительства. Специалисты советуют начать говорить такие высказывания взрослым, ведь это станет примером для сыновей и дочерей. CNBC собрал 6 фраз, которые используют дети с высоким эмоциональным интеллектом.

"Это нормально быть скучным"

Дети с высоким эмоциональным интеллектом, скорее всего, доверяют взрослым, которые научили их, что плакать – это нормально и все чувства – это хорошо. Ребята знают, что испытывать печаль, злобу, разочарование или беспокойство в тяжелых ситуациях – это естественно. Таким же образом они понимают, что это нормально иметь счастливые или радостные моменты даже в трудные времена.

"Мне нужно немного места"

Дети со здоровыми навыками преодоления трудностей могут распознавать свои эмоции и управлять ими. Они знают тревожные признаки: беглые мысли, учащенное сердцебиение, напряженные мышцы или клубок в животе. В такие периоды они ощущают себя комфортно, когда просят о том, что им нужно.

Ребята могут пойти в свой "уголок", предоставив себе время и пространство, чтобы воспользоваться собственными инструментами. К примеру, пускать вертушки или пузырьки.

"Ты в порядке?"

Эмоционально умные дети могут распознавать эмоции окружающих. Они понимают, что все могут испытывать разные чувства в трудные времена, и что каждый справляется по-разному. Так, если их друг расстроен, ему может понадобиться пространство для собственных мыслей или объятия. Сострадание к другим являются естественными для ребят, и они демонстрируют легкость и комфорт, прислушиваясь к точке зрения окружающих и уважая их потребности.

"Мне не нравится…"

Дети, которые научились устанавливать границы того, как они хотели бы, чтобы к ним относились, как правило, обладают высоким эмоциональным интеллектом. Так, ребята умеют говорить о своих потребностях, желаниях и чувствах, оставаясь отзывчивыми к другому человеку.

К примеру, они могут сказать: "Мне не нравится, когда ты пользуешься моими вещами без просьбы" или "Мне не нравится, когда я не знаю, чего от тебя ожидать". Также дети могут говорить подобные фразы:

"Я не в порядке с..."

"Я не хочу говорить о…"

"Я не думаю, что это приятно/смешно, когда…"

"Я совершил ошибку"

Эта фраза указывает на то, что ребенок свободен от стыда. Вместо того чтобы бояться делать или признавать ошибки, ребята могут говорить об этом и решать проблемы, чтобы улучшить ситуацию или обстоятельства. Кроме того, подростки осознают, что могли бы сделать лучше или иначе, поскольку знают, что из-за ошибок мы растем, учимся и развиваемся.

"У меня есть идея"

Уверенность и креативность в решении проблем есть признаки эмоционального интеллекта. Дети, которые сталкивались со сложными ситуациями, научились работать вместе со своими сверстниками и взрослыми, которым доверяют, чтобы найти разумные решения или пути вперед. Именно поэтому они чувствуют себя уверенно, выражая свои мысли, идеи и качества, одновременно слушая и обучаясь другим.

Когда ребята преодолевают препятствия и последствия в безопасной среде, они могут развивать навыки принятия решений и гибкость, а также развивать эмоциональную осознанность и самооценку.

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