Выпускник лицея в Днепре набрал максимальные 200 баллов сразу по трем предметам. Фото

Выпускник лицея № 12 "Интеллект" в Днепре Станислав Яцкив набрал максимальные 200 баллов сразу по трем предметам на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Парень не допустил ни одной ошибки на тестах по математике, истории Украины и английскому языку.

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Об этом сообщили на официальной странице учебного заведения. По словам педагогов лицея, школьник получил высокий результат благодаря постоянному труду, настойчивости и поддержке со стороны учебного заведения и семьи. Также Станислав играет на гитаре и принял участие в исполнении песни учеников 11 класса во время выпускного.

Учителя отметили, что успех по математике свидетельствует о хорошо развитом логическом и аналитическом мышлении, а знание истории — о глубоком понимании причинно-следственных связей в обществе. Самый высокий балл по английскому языку открывает широкие возможности для дальнейшего обучения и карьеры, отмечают педагоги.

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Напомним, выпускница из Львова София Клак получила 600 баллов на НМТ. Девушка не допустила ни одной ошибки на тестировании по математике, истории Украины и английскому языку. Девушка неустанно готовилась к сдаче экзамена и очень хотела достичь лучших результатов.

Также OBOZ.UA писал, что выпускница из Обухова по имени Ева, которая растрогала сеть своими эмоциями после НМТ, рассказала, как готовилась к экзамену. По словам девушки, она пользовалась услугами репетиторов по всем четырем предметам. Кроме того, школьница ежедневно выполняла тесты и имитации НМТ.

В комментарии нашему изданию Ева поделилась, что в течение последнего года она болела каждый месяц из-за стресса. Именно поэтому девушка советует не увлекаться подготовкой к НМТ, а уделять время отдыху и хобби, ведь тогда у абитуриентов будет больше сил.

Несмотря на то, что сама девушка и ее одноклассники готовились с репетиторами к тестированию, она считает, что сделать это можно и самостоятельно. Ведь в интернете есть множество бесплатных вебинаров, которые дают хорошую базу. Выпускница набрала 154 балла по украинскому языку, 145 – по математике, 149 – по истории Украины и 147 – по английскому.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что одно из самых простых заданий по математике на НМТ 2026 вызвало дискуссию в сети.

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