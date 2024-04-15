Выпускники не готовы, мест нет. МОН опубликовало нелестную статистику по бакалаврам

63% выпускников учреждений профессионального высшего образования и 72% бакалавров после окончания вуза продолжают обучаться для получения следующей степени высшего образования и не выходят на рынок труда. Это свидетельствует о недостаточной готовности молодых специалистов к работе и нехватке привлекательных для них предложений рабочих мест.

Об этом стало известно с результатов мониторинга трудоустройства выпускников заведений высшего и профессионального высшего образования, которые завершили обучение по государственному или региональному заказу, опубликованному Министерством образования и науки Украины на официальном сайте. Там также отмечено, что около 11% выпускников специалистов и магистров продолжили обучение, получая следующую образовательную степень или новую специальность.

"Почти 72% бакалавров продолжили образование для получения второй степени высшего образования. Этот показатель превышает европейские аналоги. Он свидетельствует о недостаточной готовности бакалавров выпуска 2019 к выходу на рынок труда, а также о недостаточном предложении привлекательных для молодых специалистов рабочих мест", – говорится в сообщении.

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В то же время высокий уровень занятости остается на направлениях медицины и педагогики, что показывает стабильный спрос специалистов этих сфер. Наиболее высокими показатели трудоустройства наблюдаются по врачебным специальностям. В частности, лечебное дело, стоматология и педиатрия – 89,92%. А также подготовка специалистов системы Министерства внутренних дел – гражданская защита и пожарная безопасность, правоохранительная деятельность – 78,33%.

На таких специальностях как право, публичное управление и администрирование, образование, сельское хозяйство и ветеринария, инженерия, биология, естественные науки и математика, транспорт, экономика и т.д. показатели колеблются от 40% до 60%.

Самые низкие данные показывают такие специальности, как инженерия программного обеспечения и морской и внутренний водный транспорт. Для специалистов таких специальностей характерна занятость за границей.

Выпускники, данные которых брали для проведения мониторинга, завершили обучение по государственному или региональному заказу и получили диплом о высшем или профессиональном высшем образовании в промежутке с 1 ноября 2018 по 30 октября 2019 года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что более 80% выпускников вузов в Украине не работают по специальности.

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