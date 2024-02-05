Выпускники смогут получить гранты на высшее образование уже с сентября 2024 года: сделан первый шаг

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций в первом чтении поддержал законопроект о модернизации системы высшего образования. Это пока первый шаг, но если закон будет поддержан в целом, уже с сентября 2024 года выпускники смогут получать гранты на обучение.

Об этом сообщила народная депутат и секретарь Комитета образования Наталья Пипа в Facebook. По ее словам, это важный шаг и есть еще много вопросов, которые нужно решать. Однако впервые за 32 года произошли столь существенные изменения.

"32 года не решались изменить принципов изменения этого государственного финансирования. Оно должно привести к тому, что университеты, которые лучше учат и специальности, которые являются лучшими, которые дают лучшее качество образования, будут выбираться студентами. Фактически, это принцип "деньги ходят за студентами". Но очень важна особенность, в отличие от Грузии, в которой это было введено, что мы оставляем заказы на специальности, государственные стопроцентные, которые государство может рассчитать на пять лет вперед. Это учителя, медики, инженеры", – пояснила Пипа.

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Она добавила, что решение нужно принимать как можно быстрее, чтобы поступающие могли уже в этом году понимать, на что им рассчитывать. В случае принятия законопроекта до конца марта, условия вступления изменятся с 1 сентября 2024 года. Если этого не произойдет, то он будет реализован в 2025-м. Чиновница добавила, что между чтениями будут вноситься правки, учитываться замечания ученых, бизнеса и общественности.

Сейчас документ поддержал Комитет образования в первом чтении, и скоро он должен появиться в повестке дня парламента.

Как подчеркнула депутат, главная цель проекта предоставлять качественное образование в стране. По ее словам, грант – это новая система государственной целевой поддержки поступающего.

Пипа напомнила, что размер гранта зависит от результатов полученных на внешнем независимом оценивании или национальном мультипредметном тесте, а также коэффициента специальности. Она отметила, что для творческих специальностей госзаказ должен остаться таким, каким он есть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у МОН объяснили, на какие специальности можно будет поступить на бюджет, а на каких – воспользоваться грантом на обучение.

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