Выпускница из Львова, которая сдала НМТ на 600 баллов, поделилась секретом успеха: репетиторы по трем предметам обошлись до $2,5 тысяч

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Выпускница из Львова сдала НМТ на 600 баллов
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Выпускница из Львова София Клак получила наивысшие баллы по трем предметам (математике, истории Украины и английскому языку) на национальном мультипредметном тесте ( НМТ). Девушка также надеялась на 200 баллов по украинскому языку, однако набрала 177 по обязательному предмету.

В интервью украинскому медиа Клак рассказала, что по математике, которую в этом году не сдал каждый восьмой абитуриент, были задания разного типа. Для девушки одной из самых сложных стала задача на параметр, ведь в школьной программе его нет, а учительница преподавала эту тему, потому что знала, что она будет на НМТ.

Ученица из Львова набрала 600 баллов на НМТ

По истории Украины – культура, ведь в этой теме, по словам выпускницы, нет логики, а нужно запоминать. В этом ей помогали ассоциации.

"Например, есть Дорогубужская икона Богородицы, которую нужно знать. Репетитор посоветовал запомнить, что она "Дорогубужская", потому что "видит дорогу", ведь у Богородицы на иконе большие глаза", – делится девушка.

По украинскому языку типы заданий, которые были для ученицы самыми сложными при подготовке, оказались посильными. Однако в целом трудно давались лексика, фразеологизмы, ударения, а также те задания, где не всегда есть логика, а нужно было зазубривать.

Иллюстративное изображение. Ученики готовятся к сдаче экзамена

София Клак начала готовиться к экзамену в начале 11-го класса, однако английский дополнительно изучала еще со второго, к тому же в ее лицее есть соответствующая специализация. Девушка хорошо училась в школе и несколько лет подряд была отличницей, и считает, что это ей помогло. Несмотря на это, своим результатом она обязана репетиторам, которые подтягивали ее уровень знаний, а не учили ее "с нуля".

"Кстати, это касается всех предметов, кроме истории, которую нам хорошо преподавали в школе. У меня были хорошие оценки, но проблема в том, что мы проходили определённую тему, а потом я ее забывала, потому что к ней больше не возвращались. Например, в математике, если ты не знаешь предыдущую тему, ты уже не сможешь глубже изучить следующую. С историей это не так, поэтому я просто ее забывала. У репетиторов я уже изучила предмет более систематично и просто не успевала забывать, потому что у нас постоянно было повторение. Но школа все равно научила меня дисциплине, ответственности и так далее", – рассказывает Клак.

У девушки два раза в неделю были индивидуальные занятия по математике, а по истории и английскому – групповые. В то же время к украинскому языку ее готовила мама, которая по образованию филолог. Для семьи это была своеобразная экономия средств, хотя и не удалось получить самые высокие оценки.

"По математике фактически были индивидуальные занятия, потому что учительница, оценив знания Софийки, сказала, что у нее нет группы такого уровня. С репетитором по истории занимались с августа и вплоть до НМТ. На математику ходили также с прошлого лета, а на английский — уже с начала учебного года, ориентировочно с сентября", — рассказывает мама Оксана Клак.

Иллюстративное изображение. Ученики сдают экзамен

По ее словам, за год обучения расходы на репетиторов составили примерно 2,5 тыс. долларов (более 111 000 гривен). Самыми дорогостоящими оказались математика и английский язык, за подготовку по каждому из которых родители заплатили около $1 тыс. (более 44 тыс. грн).

Девушка посоветовала будущим абитуриентам систематически готовиться к экзамену, пока у них есть время. Конечно, за три месяца освоить всю программу невозможно, однако реально доучить что-то, что поможет получить дополнительные баллы, говорит она.

Она также рассказала о "ловушках" в тестах по украинскому языку. Например, в заданиях на определение частей речи следует обращать внимание не только на само выделенное слово, но и на контекст его употребления. От этого зависит, в значении какой части речи оно употреблено. В формулировке заданий иногда встречается "определить, в какой строке все слова записаны правильно", а иногда "записаны правильно, кроме". Сложными для абитуриентов являются задания на поиск лексической ошибки, отмечает Клак.

Иллюстративное изображение. Школьники сдают экзамен

Выпускница рассказала о лайфхаке, который помог ей составить историю. Так, она посещала экскурсии в некоторые замки, которые входят в программу НМТ. На тестах есть их изображения с разных ракурсов, и то, что София гуляла по их территории, дало ей больше шансов запомнить их облик и не ошибиться на экзамене.

Клак также считает, что украинский язык и история Украины должны быть обязательными на экзамене, ведь это то, что должен знать каждый гражданин Украины. В то же время два других предмета можно сделать на выбор, потому что сдавать только три — это может быть недостаточно.

Девушка выбрала для обучения Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Саму специальность она не назвала, однако планирует связать свою профессию с иностранными языками, ведь английский и французский были ее любимыми предметами в школе.

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