Выпускница из Львова, которая сдала НМТ на 600 баллов, поделилась секретом успеха: репетиторы по трем предметам обошлись до $2,5 тысяч

Выпускница из Львова София Клак получила наивысшие баллы по трем предметам (математике, истории Украины и английскому языку) на национальном мультипредметном тесте ( НМТ). Девушка также надеялась на 200 баллов по украинскому языку, однако набрала 177 по обязательному предмету.

В интервью украинскому медиа Клак рассказала, что по математике, которую в этом году не сдал каждый восьмой абитуриент, были задания разного типа. Для девушки одной из самых сложных стала задача на параметр, ведь в школьной программе его нет, а учительница преподавала эту тему, потому что знала, что она будет на НМТ.

По истории Украины – культура, ведь в этой теме, по словам выпускницы, нет логики, а нужно запоминать. В этом ей помогали ассоциации.

"Например, есть Дорогубужская икона Богородицы, которую нужно знать. Репетитор посоветовал запомнить, что она "Дорогубужская", потому что "видит дорогу", ведь у Богородицы на иконе большие глаза", – делится девушка.

По украинскому языку типы заданий, которые были для ученицы самыми сложными при подготовке, оказались посильными. Однако в целом трудно давались лексика, фразеологизмы, ударения, а также те задания, где не всегда есть логика, а нужно было зазубривать.

София Клак начала готовиться к экзамену в начале 11-го класса, однако английский дополнительно изучала еще со второго, к тому же в ее лицее есть соответствующая специализация. Девушка хорошо училась в школе и несколько лет подряд была отличницей, и считает, что это ей помогло. Несмотря на это, своим результатом она обязана репетиторам, которые подтягивали ее уровень знаний, а не учили ее "с нуля".

"Кстати, это касается всех предметов, кроме истории, которую нам хорошо преподавали в школе. У меня были хорошие оценки, но проблема в том, что мы проходили определённую тему, а потом я ее забывала, потому что к ней больше не возвращались. Например, в математике, если ты не знаешь предыдущую тему, ты уже не сможешь глубже изучить следующую. С историей это не так, поэтому я просто ее забывала. У репетиторов я уже изучила предмет более систематично и просто не успевала забывать, потому что у нас постоянно было повторение. Но школа все равно научила меня дисциплине, ответственности и так далее", – рассказывает Клак.

У девушки два раза в неделю были индивидуальные занятия по математике, а по истории и английскому – групповые. В то же время к украинскому языку ее готовила мама, которая по образованию филолог. Для семьи это была своеобразная экономия средств, хотя и не удалось получить самые высокие оценки.

"По математике фактически были индивидуальные занятия, потому что учительница, оценив знания Софийки, сказала, что у нее нет группы такого уровня. С репетитором по истории занимались с августа и вплоть до НМТ. На математику ходили также с прошлого лета, а на английский — уже с начала учебного года, ориентировочно с сентября", — рассказывает мама Оксана Клак.

По ее словам, за год обучения расходы на репетиторов составили примерно 2,5 тыс. долларов (более 111 000 гривен). Самыми дорогостоящими оказались математика и английский язык, за подготовку по каждому из которых родители заплатили около $1 тыс. (более 44 тыс. грн).

Девушка посоветовала будущим абитуриентам систематически готовиться к экзамену, пока у них есть время. Конечно, за три месяца освоить всю программу невозможно, однако реально доучить что-то, что поможет получить дополнительные баллы, говорит она.

Она также рассказала о "ловушках" в тестах по украинскому языку. Например, в заданиях на определение частей речи следует обращать внимание не только на само выделенное слово, но и на контекст его употребления. От этого зависит, в значении какой части речи оно употреблено. В формулировке заданий иногда встречается "определить, в какой строке все слова записаны правильно", а иногда "записаны правильно, кроме". Сложными для абитуриентов являются задания на поиск лексической ошибки, отмечает Клак.

Выпускница рассказала о лайфхаке, который помог ей составить историю. Так, она посещала экскурсии в некоторые замки, которые входят в программу НМТ. На тестах есть их изображения с разных ракурсов, и то, что София гуляла по их территории, дало ей больше шансов запомнить их облик и не ошибиться на экзамене.

Клак также считает, что украинский язык и история Украины должны быть обязательными на экзамене, ведь это то, что должен знать каждый гражданин Украины. В то же время два других предмета можно сделать на выбор, потому что сдавать только три — это может быть недостаточно.

Девушка выбрала для обучения Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Саму специальность она не назвала, однако планирует связать свою профессию с иностранными языками, ведь английский и французский были ее любимыми предметами в школе.

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