Выпускница из Миргорода, набравшая максимальные 800 баллов на НМТ, назвала два вуза и специальности, между которыми выбирает

Выпускница Дарья Нечепаева, которая получила 800 баллов на национальном мультипредметном тесте, рассказала, что планирует поступать в один из столичных университетов. Сейчас девушка выбирает между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Киевским политехническим институтом имени Игоря Сикорского.

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Об этом Нечепаева рассказала в интервью изданию "Полтавська Думка". Она поделилась, что выбрать специальность ей было сложно, ведь ей интересны все предметы. Однако скорее всего она свяжет свое будущее с направлением биотехнологий, биологии и биохимии.

"Я думаю над направлением биотехнологий, биологии и биохимии. Что-то из этого поставлю приоритетом. В этом направлении, потому что это науки актуальные и современные, их широко применяют, они – база для развития медицины, фармации, аграрной сферы. Довольно широкие возможности открываются. И это интересно – познавать живой мир, природу"", – рассказала выпускница.

Она добавила, что это направление самое интересное, ведь сочетает сразу несколько наук: биологию, химию, математику и физику.

Бывшая школьница посоветовала поступающим готовиться к экзамену заблаговременно. Кроме того, по ее словам, стоит проходить тесты прошлых лет или имитации задач, которые дают на реальном экзамене. Девушка отмечает, что будущим участникам экзамена важно понимать формат НМТ и выстроить стратегию подготовки к нему. Также важно обращать внимание на программу и готовиться к тому, что поступающих "ловят" именно на мелочах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинская выпускница, которая сдала НМТ на 795 баллов из 800, рассказала о секрете успеха, единственной ошибке и дала советы поступающим.

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