Выпускница со Львова набрала 600 баллов на НМТ: она не допустила ни одной ошибки в трёх тестах. Фото

Выпускница из Львова София Клак набрала 600 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ). Девушка не допустила ни одной ошибки на тестировании по математике, истории Украины и английскому языку.

Видео дня

Об этом сообщили на официальной странице Лицея имени Петра Сагайдачного Львовского городского совета. Девушка неустанно готовилась к сдаче экзамена и очень хотела достичь лучших результатов.

"Сдать национальный мультипредметный тест на максимальный балл – это не случайность. Это сотни часов подготовки, настойчивость, вера в собственные силы и настоящая любовь к знаниям. Именно такой невероятный результат продемонстрировала София Клак. Английский язык – 200 баллов, математика – 200 баллов, история Украины – 200 баллов. За этим успехом стоят годы учебы, тысячи выученных слов, десятки решенных тестов, упорный труд, поддержка учителей и родных и большое желание достичь своей цели", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Напомним, выпускница из Обухова по имени Ева, которая растрогала сеть своими эмоциями после НМТ, рассказала, как готовилась к экзамену. По словам девушки, она пользовалась услугами репетиторов по всем четырем предметам. Кроме того, школьница ежедневно выполняла тесты и имитации НМТ.

В комментарии OBOZ.UA Ева поделилась, что в течение последнего года она болела каждый месяц из-за стресса. Именно поэтому девушка советует не увлекаться подготовкой к НМТ, а уделять время отдыху и хобби, ведь тогда абитуриенты будут иметь больше сил.

Несмотря на то, что сама девушка и ее одноклассники готовились с репетиторами к тестированию, она считает, что сделать это можно и самостоятельно. Ведь в интернете есть множество бесплатных вебинаров, которые дают хорошую базу. Выпускница набрала 154 балла по украинскому языку, 145 – по математике, 149 – по истории Украины и 147 – по английскому.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что одно из самых простых заданий по математике на НМТ 2026 вызвало дискуссию в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!