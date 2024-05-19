Высокая концентрация, лучшие оценки и интерес к обучению: почему детям важно завтракать перед школой

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
132
Высокая концентрация, лучшие оценки и интерес к обучению: почему детям важно завтракать перед школой

Дети, которые завтракают перед школой, имеют более высокий уровень концентрации, больше вовлечены в уроки, положительное настроение, лучше запоминают, проявляют интерес во время обучения и чаще поднимают руку, чтобы отвечать на вопросы учителя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором проанализировали ответы 500 британских педагогов.

В то же время, школьники, которые не имели завтрака, чаще отвлекаются на уроках, трудно сосредотачиваются, легко сбиваются с толку, проявляют меньше творчества и не интересуются во время учебы. Исследователи уверены, что если дети пропускают прием еды утром, то они не получают питательные вещества, необходимые им для раскрытия своего потенциала, сообщает Тalker.

Высокая концентрация, лучшие оценки и интерес к обучению: почему детям важно завтракать перед школой

97% учителей отметили, что те дети, которые утром ели хотя бы хлопья или тосты, получили более успешные результаты на уроках. Кроме того, школьники были более спокойны, готовы учиться и пытались реализовать свои мечты.

Исследователи отметили, что дети чаще всего становятся голодными в 9:54 утра.

Видео дня

Почти половина учеников едят по дороге в школу, а 46% могут перекусить в школе. Однако 34% школьников не завтракают на уроки.

Высокая концентрация, лучшие оценки и интерес к обучению: почему детям важно завтракать перед школой

Также среди преимуществ были:

  • получение питательной пищи – 76%
  • общение с другими учениками – 60%
  • знания о важности хорошего завтрака – 47%.

Специалисты утверждают, что дети, которые едят сытный завтрак, потребляют больше основных питательных веществ, чем пропускающие его. Кроме того, еда утром может принести пользу физическому здоровью и когнитивным функциям – улучшая уровень концентрации и шансы ученика на успех в школе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что положить в ланч-бокс школьникам, чтобы дети получили пользу от еды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!