Высокая концентрация, лучшие оценки и интерес к обучению: почему детям важно завтракать перед школой

Дети, которые завтракают перед школой, имеют более высокий уровень концентрации, больше вовлечены в уроки, положительное настроение, лучше запоминают, проявляют интерес во время обучения и чаще поднимают руку, чтобы отвечать на вопросы учителя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, в котором проанализировали ответы 500 британских педагогов.

В то же время, школьники, которые не имели завтрака, чаще отвлекаются на уроках, трудно сосредотачиваются, легко сбиваются с толку, проявляют меньше творчества и не интересуются во время учебы. Исследователи уверены, что если дети пропускают прием еды утром, то они не получают питательные вещества, необходимые им для раскрытия своего потенциала, сообщает Тalker.

97% учителей отметили, что те дети, которые утром ели хотя бы хлопья или тосты, получили более успешные результаты на уроках. Кроме того, школьники были более спокойны, готовы учиться и пытались реализовать свои мечты.

Исследователи отметили, что дети чаще всего становятся голодными в 9:54 утра.

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Почти половина учеников едят по дороге в школу, а 46% могут перекусить в школе. Однако 34% школьников не завтракают на уроки.

Также среди преимуществ были:

получение питательной пищи – 76%

общение с другими учениками – 60%

знания о важности хорошего завтрака – 47%.

Специалисты утверждают, что дети, которые едят сытный завтрак, потребляют больше основных питательных веществ, чем пропускающие его. Кроме того, еда утром может принести пользу физическому здоровью и когнитивным функциям – улучшая уровень концентрации и шансы ученика на успех в школе.

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