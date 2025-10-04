"Я 17 лет тарабаню одно и то же. Мне не скучно?" Учительница резко ответила на упреки, что "детям скучно учиться"
Учительница английского языка Ирина Дралюк резко ответила тем, кто говорит, что "детям скучно учиться". Педагог подчеркнула, что уже 17 лет работает в школе и рассказывает ученикам одно и то же.
В заметке в TikTok Дралюк отмечает, что по мнению многих, учитель должен быть клоуном и постоянно перевоплощаться, меняя различные активности, чтобы держать детей в тонусе. По ее мнению, к современным педагогам слишком много требований, а все крутится вокруг учеников. Тогда как к учителю никто не ищет подход.
"Дети на уроке не пишут, лежат за партами, смотрят в окно, нет заинтересованности, потому что им скучно. Им скучно учиться. И этот учитель должен одну минуту быть клоуном, вторую минуту быть кем-то другим. И вот так вот перевоплощаться, менять различные активности, чтобы детей держать в тонусе. Учитель имеет, учитель имеет, учитель имеет, учитель имеет, все, а дети что имеют? Ну они здесь что-то имеют или нет?" – говорит Дралюк.
"Я 17 лет детям рассказываю одно и то же. Вот мне не скучно, вот как вы думаете, мне не скучно каждый год приходить и тарабанить одно и то же? Да, с разным подходом, но все равно тарабанить одно и то же. Вот учителю не скучно? Но все же крутится вокруг детей, потому что к ним надо искать подход один, второй, третий. А вот у учителя подход не надо искать, он и так должен быть найден", – добавляет педагог.
