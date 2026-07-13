'Я горжусь собой!' В сети стал вирусным лайфхак украинки о том, как успокоить истерику у ребенка за 15 секунд

Украинская мама девочки и психотерапевт Марина Сергиенко поделилась лайфхаком, как успокоить истерику ребенка за 15 секунд. Она рассказала, что когда такая ситуация произошла с ее дочерью, она взяла ее за руку и предложила спрятаться от истерики в ванной комнате.

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В посте в Threads специалист делится, что когда они с дочерью побежали и спрятались, ребенок успокоился за 15 секунд. Она отметила, что именно этот способ помог очень быстро справиться с истерикой.

"Во время истерики дочери я схватила ее за руку и сказала: "Блин, похоже, тебя настигла истерика. Бежим прятаться от нее в ванную!" И мы побежали и спрятались там. Ребенок успокоился за 15 секунд. Говорите там, что хотите, но я собой горжусь", – написала эксперт.

В комментариях пользователи сети поделились лайфхаками о том, как им удается успокоить своих детей во время истерики. Так, некоторые говорили, что предлагают попить воды, ведь без нее закончатся слезы и нечем будет плакать. В то же время другие рассказывали о "таймере", который устанавливают для того, чтобы дать малышу время поплакать или покапризничать, или же зовут кого-то со случайным именем.

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"У нас срабатывает таймер "сколько минут ты еще хочешь поплакать/постоять/покапризничать", и я ставлю таймер на телефоне. Даю ребенку следить, как меняются цифры".

"Я когда-то где-то прочитала, что нужно было кого-то позвать, просто любое имя. Истерику тоже как рукой сняло".

Напомним, что исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Ирвайне (США), свидетельствует о том, что использование цифровых устройств для успокоения или отвлечения очень маленьких детей связано с увеличением количества проблем с поведением в будущем. А для матерей это приводит к более высокому уровню родительского стресса.

Хотя большинство родителей отмечали, что нечасто использовали гаджеты для успокоения младенцев, к тому времени, как те достигали ясельного возраста, все родители, участвовавшие в исследовании, признали, что применяли их с этой целью по крайней мере несколько дней в неделю.

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