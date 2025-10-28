'Я не говорю по-русски. Пользуйся переводчиком'. Учительница из Украины рассказала о показательной ситуации на уроке в чешской школе: в сети дискуссия

Учительница из Украины Наталья с никнеймом natella.it рассказала о конфликтной ситуации в чешской школе. Так, девочка-россиянка громко ругалась на уроке, потому что не могла сделать задание на компьютере.

Педагог в заметке в Тhreads поделилась, что школьница позвала ее к себе и начала объяснять проблему полностью на русском языке, что является нарушением правил учебных заведений. Школьная преподавательница попросила говорить ученицу на чешском языке, а если она имеет с этим проблемы, то ей стоит воспользоваться переводчиком.

По словам учительницы, девочка обиделась и сказала, что педагог "ущемляет ее за язык".

"Впервые имела "конфликтную ситуацию" в чешской школе. Девочка-россиянка громко ругается, потому что не получается сделать задание на компьютере. Зовет меня и начинает объяснять полностью на русском (что есть нарушение правил, язык государственный – чешский). Я делаю замечание: "Ты разговариваешь на чешском? Мы используем только этот язык на уроке". Она: "Так проще объяснить". Я: "Мне нет. Я не говорю по-русски. Пользуйся переводчиком". Психанула, обиделась и сказала что я ее "ущемляю за язык". Ну, классика", – написала педагог.

Она также добавила, что в конце урока чешские школьники сделали замечание ученице за ее выкрики, обратив внимание, что девушка находится не в зоопарке.

Украинцы разделились в своих взглядах. Одни удивлялись, почему школьница начала обращаться именно на русском к учительнице. По их предположениям, значит школьная преподавательница могла тоже на нем говорить. Однако педагог заверила, что общается именно на чешском, ведь это прописано в ее контракте и за иностранный ее могут уволить.

"Я не имею права разговаривать на другом языке, язык преподавания прописан в контракте. Другие студенты могут написать на меня заявление о нарушении и это будет условие для увольнения. Они будут абсолютно правы. Тем более, с чего она решила, что я разговариваю на русском? Это средняя школа, обучение не обязательное, а для тех, кто хочет продолжать образование, поэтому понятие "я не знаю чешский" даже не стоит, преподавание всех предметов исключительно на чешском/английском", – добавила педагог.

Некоторые из пользователей соцсети поделился, что за рубежом русскоязычные люди автоматически могут обращаться к другим на "общепанятнам" и считают, что все должны их понимать.

"Тоже работаю с людьми в Чехии и почему-то только русскоговорящие автоматически могут обращаться на общепанятном, как будто все народы мира должны понимать их "свиной язык".

"Почему ее рус должны понимать в Чехии, откуда это в ребенке. Ой, видимо родители привили, точно".

