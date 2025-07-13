''Я не спрашиваю совета у воспитателей, как мне воспитывать моих детей'': сообщение украинской мамы вызвало дискуссию в сети

Украинская мама, консультант по позитивной психотерапии и семейному консультированию Таня Солодка вызвала дискуссию в социальной сети Facebook. Так, в заметке она указала на то, что не спрашивает советов у воспитателей, как воспитывать своих детей. Женщина отметила, что придерживается такого мнения из-за разницы в динамике взаимодействия, ведь педагоги не знают детей так, как их знает мама.

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Сладкая объясняет, что воспитатель работает с группой воспитанников, где есть распорядок, четкие рамки и роли, дистанция. Поэтому, в саду дети другие – более собраны, меньше протестуют и больше соответствуют ожиданиям от них. Об этом психолог написала в заметке в Facebook.

"Я не спрашиваю совета у воспитателей, как воспитывать мне моих детей. Не потому, что я не уважаю его или ее опыт. А потому, что динамика взаимодействия совсем другая и она/он не знает моего ребенка таким, каким знаю его я. Объясню в чем разница. Воспитатель работает с ребенком в структуре: группа детей, распорядок, четкие рамки, роли. Там есть дистанция. Там ребенок другой. Более собранный. Меньше протеста. Больше соответствия ожиданиям", – сказала Солодка.

Она отмечает, что построить дисциплину с группой детей легче, чем с одним или двумя. Причина заключается в эмоциональной дистанции, ведь с чужими детьми взрослые держат определенную роль, действуют рациональнее, не включаются в каждую слезу или протест.

Кроме того, в группе срабатывает социальная динамика, ведь мальчики и девочки подстраиваются друг под друга. Таким образом, легче вводить правила, потому что есть четкая структура, рутина и меньше "торга". В то же время, с собственным ребенком все иначе, потому что родители включаются эмоционально, их легче задеть.

"Роль "я здесь веду" и "я отвечаю за группу" разная роль. Вторая включает ответственность, но без личной истории, триггеров или боли, которая часто активируется у родителей при взаимодействии с собственным ребенком. И опять таки, важно понимать, что здесь никто не лучше, никто не хуже – просто это все о разном", – добавляет Солодка.

Она объясняет, что дома ребенок растет не только как участник системы, а как личность. Он учится быть собой, привязанности, и тому, что его могут выдержать даже в самых сложных состояниях.

"Поэтому, когда мне говорят: "В садике он идеальный, а дома как будто подменили". Я отвечаю: "Это означает, что дома он чувствует себя в безопасности", – рассказывает специалист.

По ее словам, воспитатель может дать обратную связь о поведении, заметить паттерны, однако как воспитывать – не его ответственность. Поэтому именно родители знают, что действительно важно в отношениях с их ребенком.

Пользователи соцсети разделились в своих взглядах относительно такого мнения.

"Глупости и перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. Работа в паре с воспитателем, учителем – вот залог успеха".

"Очень в тему пост, спасибо! Как раз в последнее время очень много думаю, как все же не "включаться" в постоянные протесты. Сто раз обещаю себе быть, как кремень, но каждый почти раз мой 7-летка находит новые и новые триггеры для меня. Прям ощутимо уже понимает, куда давить, чтобы больнее".

"Прочитала сначала комментарии, а потом само сообщение и вообще не поняла, почему жаркая дискуссия завелась. Действительно, люди интерпретируют все на свой лад, слышат то, что триггерит. Какими же надо быть психологам нам всем в этой жизни".

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