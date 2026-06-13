'Я устала лечить здоровые детские животы перед контрольными': врач из Львова обратилась к учителям с криком души

Учителям нужно внимательнее относиться к психологическому состоянию детей, ведь из-за стресса во время обучения у них развиваются расстройства, в том числе нарушается пищеварение. На это обратила внимание детский гастроэнтеролог из Львова Ирина Иванцив-Грига.

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Через свою Facebook-страницу она обратилась к педагогам с призывом быть внимательнее к школьникам, особенно в конце учебного года. По ее словам, в этот период значительно возрастает количество детей, которые жалуются на плохое самочувствие перед контрольными и экзаменами, хотя на самом деле проблемы часто имеют не физическую, а эмоциональную подоплеку. Свой пост Иванцив-Грига назвала "Крик души врача в конце учебного года, которая устала лечить здоровые детские животы перед контрольными или после зачетов, или размышления отличницы-перфекционистки".

По словам медика, в современном образовании слишком много внимания уделяют рейтингам, оценкам и результатам тестов, одновременно забывая о главном – самом ребенке. По ее мнению, престижность учебного заведения не должна измеряться только высокими баллами или победами на олимпиадах, ведь часто успехи демонстрируют уже хорошо подготовленные ученики. Зато настоящая роль учителя проявляется в умении поддержать тех, кому сложно, помочь поверить в себя и раскрыть потенциал.

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"Престижность школы часто подается как доказательство высокого профессионализма педагогического коллектива. Но всегда ли это так? Если школа отбирает детей с высокими результатами, лучшей подготовкой и сильной мотивацией, то чьим достижением являются дальнейшие успехи? Школы или самих учеников?", – написала врач.

Особое внимание она обратила на подростковый возраст, когда дети особенно чувствительны к оценкам и словам взрослых. Она отметила, что школьники в этот период часто борются не за баллы, а за справедливое отношение и признание своих усилий. Именно поэтому формальные заявления о "неважности оценок" выглядят противоречиво, если одновременно ученикам отказывают в пересмотре результатов или не замечают их прогресса. "Легко гордиться успехами сильных детей. Значительно сложнее помочь раскрыться тем, кто не вписывается в чьи-то надуманные стандарты", – отметила Иванцив-Грига.

Специалист также отметила, что дети надолго запоминают не учебный материал, а эмоции, которые они пережили в школе. Именно поэтому поддержка учителя может стать определяющей для формирования уверенности, тогда как унижение или равнодушие способны оставить травму на годы.

"Образование является не только передачей знаний. Для этого сегодня существуют книги, видеолекции, искусственный интеллект и тысячи других источников информации. Роль учителя значительно больше. Учитель формирует отношение ребенка к себе, к учебе, к собственным возможностям. Он может стать человеком, который поможет расправить ребенку крылья. А может стать человеком, из-за которого ребенок годами будет бояться сделать шаг вперед", – написала она.

По ее убеждению Иванцив-Григи, настоящее качество образования следует оценивать не только по академическим достижениям, но и по тому, выходят ли ученики из школы психологически здоровыми и уверенными в себе. Ведь пробелы в знаниях можно наверстать, а утраченная вера в себя иногда требует лет для восстановления. "И именно поэтому каждому учителю следует помнить простую вещь: перед вами сидит не оценка в журнале, не место в рейтинге, не будущий результат НМТ, не очередная благодарность на бумаге и в конверте. Перед вами сидит человек. И от того, как к нему относятся сегодня, зависит то, каким он станет завтра", – подытожила медик.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о дискуссии, которая вспыхнула в соцсети из-за того, что некоторые родители давят на детей из-за плохих оценок – комментаторы жаловались, что погоня за баллами оставила им тревожное расстройство и гастрит.

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