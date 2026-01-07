'Я волнуюсь за этих детей...' Эксперты забили тревогу из-за социального раскола между школьниками: какую угрозу несет 'поколение ИИ'

Британские ведущие эксперты по технологиям и их социальному влиянию считают, что грамотность в сфере искусственного интеллекта (ИИ) должна стать универсальной частью образования наравне с чтением и письмом. По их мнению, может произойти большой разрыв между детьми, которые изучают и понимают как работает ИИ, способны им управлять, и теми, кто не имеет доступа к таким знаниям, и не умеет пользоваться интеллектуальной машиной.

Специалисты отметили, что такая ситуация может стать опасной, передает Тhe Guardian. Такого же мнения придерживается компьютерный исследователь, который возглавлял создание школьной программы по информатике Саймон Пейтон Джонс. Он призывает к введению новой квалификации по цифровой грамотности, ведь ученый обеспокоен, что дети будут заканчивать школу и не смогут действовать в мире.

"Существует мир, где есть большой разрыв между детьми, которые понимают, имеют эти базовые знания и поэтому способны самоутверждаться, и теми, кто этого не понимает. И это может быть действительно очень опасно", – говорят эксперты по технологиям.

"Если это просто черный ящик, то [его действия] кажутся магией. Если вы ничего не знаете о том, как работает магия, это очень ограничивает ваши возможности. Я очень обеспокоен тем, что ученики заканчивают школу, не имея возможности действовать в мире", – замечает Джонс.

Комментарии специалистов прозвучали на фоне падения количества детей, изучающих информатику: в 2025 году количество заявлений на сдачу GCSE (выпускной экзамен) по этому предмету по всей Британии уменьшилось. Сегодня втрое больше людей изучают историю и почти вдвое больше – биологию, химию и физику. В то же время использование систем искусственного интеллекта по всей стране стремительно растет – по данным опроса, за год оно увеличилось на 78%.

Часть убеждения, что обучение компьютерным навыкам становится излишним, происходит от некоторых крупных компаний, занимающихся искусственным интеллектом и утверждающих, что их системы автоматизируют кодирование.

2025 год стал годом, когда термин "vibe coding" (кодирование по настроению) стал общеупотребительным – он отражает идею, что ИИ позволит людям создавать программное обеспечение с помощью инструкций на естественном языке, а не специализированным кодом.

"Распространяется мнение, что детям больше не нужно изучать эти предметы [информатические науки], и это не только ошибочно, но и опасно. Мы уже разговариваем с учителями во многих школах по всему миру, не только в Великобритании, и они говорят: "Теперь мы можем отказаться от информатики, правда?". Это проблема", – говорят эксперты.

По их словам, сейчас человечество вступает в мир, где все больше решений будут приниматься автоматизированными системами. Например, какой фильм посмотреть, какую песню послушать. Совсем скоро такими станут решения по финансам, здравоохранению, правосудию и так далее. Поэтому, если современные дети не будут понимать, как будут приниматься эти решения автоматизированными системами, они не смогут в будущем отстаивать свои права, обжаловать или критически оценить, что им предлагают.

ИИ может быть полезным, но если многие люди поверят в его ошибочные выводы, это будет иметь негативное влияние. Ведь интеллектуальная машина может сделать что-то неправильно или не так, как хочет ребенок. Именно поэтому школьники должны знать как это исправить. Ведь, если ИИ начнет управлять людьми, то они не смогут контролировать то, что делают.

