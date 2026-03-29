'Я вызываю соцслужбу!' Сеть развеселил пост о 'резне' в тетради школьника

Украинка поделилась забавной ошибкой, которую допустил ее ребенок в домашнем задании. Так, вместо "домашняя работа" в тетради написано "домарезня".

О курьезном случае женщина рассказала в соцсети Threads. Такая ситуация рассмешила пользователей, которые начали в ответ вспоминать, какие смешные опечатки делали они и их дети.

Автор поста говорит, что получилось неудобно, и шутливо спрашивает, нужно ли объяснять учительнице, как так произошло, или она сама поймет.

На что ей в шутку стали отвечать, что вызовут социальную службу, и посоветовали ничего не объяснять, чтобы не звучало как оправдание. Ситуация развеселила сеть, люди делились тем, какие ошибки делали они.

"Я, бывает, и сама так пишу", "В такой примерно атмосфере я делал домашние задания в младшей школе", "Это очень смешно, спасибо", – пишут пользователи.

