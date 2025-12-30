Ярина Чорногуз поделилась опытом, как спасла дочь-школьницу от буллинга: русскоязычный одноклассник ругал матом и тайно снимал ее на видео

Украинская писательница и военнослужащая Ярина Чорногуз поделилась, что ее дочь пострадала от буллинга одноклассника в школе Киева. Парень травил ее используя русский язык, а также тайно снимал девочку на видео и выкладывал в закрытую группу школьников.

Об этом женщина рассказала в заметке в Тhreads. Она поделилась, что первое, что сделала, это убедила дочь, чтобы девочка позволила маме ее защитить. Далее, она написала родителям одноклассника, классному руководителю, а также в чат класса, где откликнулись другие родители детей, которых травил школьник. Кроме того, Черногуз подготовила заявление директору школы и в полицию.

"Обнаружили в телеграмме дочери закрытую группу одноклассников, где один русскоязычный мальчик ее системно матом русским буллит. Скрины показали тяжкий кибербуллинг по всем признакам, подпадающий под 173 КУоАП. Действовала быстро: убедила дочь, чтобы она позволила мне ее защитить, написала родителям малого, классной руководительнице, в чат класса, где откликнулись родители, чьих детей данный парень тоже травит системно, подготовила заявление директору и полиции", – написала Чорногуз.

Она добавила, что пообщавшись с мамой одноклассника, они пришли к определенным договоренностям. Так, парня должны перевести в другую школу, он должен извиниться перед дочерью Черногуз лично и публично перед одноклассниками. В таком случае женщина не будет подавать заявления в полицию. Она отметила, что мама школьника адекватная и уже забрала у парня телефон с камерой, заменив его на кнопочный.

Черногуз также рассказала, что классный руководитель уже поднимал вопрос о переводе ученика в другую школу, а также то, что ему нужен специалист для коррекции поведения.

