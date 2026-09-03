"За 35 лет можно было выучить язык своей страны!" Штраф 11 900 грн за русский язык в школьных чатах разделил сеть

Украинцы поспорили из-за штрафов за русский язык в родительских чатах. Так, согласно законодательству, родители, которые будут общаться на негосударственном языке в классных чатах, с учителями и администрацией, могут получить штраф в размере 11 900 гривен.

Часть украинцев поддержала такую инициативу и считает, что нужно ввести более жесткие правила за неуважение к государственному языку. Так, под постом юриста Александра с ником lawyer_oleks некоторые подчеркивали, что за 35 лет граждане могли выучить язык своей страны, ведь если не сделать этого сейчас, то следующее поколение будет страдать от этого.

"Правильно. Нужно принять более жесткие законы за неуважение к языку и стране. За 35 лет можно было выучить язык своей страны. После Второй мировой войны поляки не церемонились с немцами, проживавшими на территории Польши".

"Правильно. Давно пора избавиться от терпимости к этой пропагандистской машине! Если сейчас это не исправить, то следующее поколение будет страдать от "русскоязычного населения".

В то же время другие отмечали, что если учителя часто забывают, на каком языке нужно общаться, то чего можно требовать от родителей. А это напрямую влияет на обучение детей, которые не понимают, на каком языке им говорить. Другие же считают, что родители могут общаться между собой на том языке, который им удобен, тогда как педагоги должны соблюдать законодательство.

"У нас, к сожалению, даже учителя до сих пор иногда забывают, на каком языке говорить, не говоря уже о родителях. И что еще хуже – во время урока учитель в какой-то момент может перейти на русский, а потом снова на украинский, а дети после такого обучения просто не понимают, на каком языке им говорить".

"Родители могут общаться между собой как угодно, а учитель — нет".

"У нас в школе иногда все общаются на русском, даже учитель. Кто кого будет сдавать?"

Напомним, что использование русского языка в рабочих школьных чатах, на переменах или во время внеклассных мероприятий является нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность. Первое нарушение влечёт за собой предупреждение или штраф от 3 400 до 5 100 гривен, а повторное в течение года — уже от 8 500 до 11 900 гривен.

Об этом напомнила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она подчеркнула, что учебный процесс не ограничивается лишь 45 минутами урока — он охватывает все время пребывания в школе, включая перемены, воспитательные часы, внеклассные мероприятия и организационную работу.

То же самое касается и родительских или классных чатов в мессенджерах. Если в группе обсуждают организацию обучения, экскурсии или любые другие школьные вопросы — это публичная образовательная сфера, напомнила чиновница. А значит, и учителя, и родители (как официальные участники образовательного процесса) должны переписываться исключительно на украинском языке. Закон не распространяется только на сугубо частные разговоры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Янина Соколова в знаковом видео напомнила, почему школьники должны говорить на украинском языке.

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