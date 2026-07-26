'За невинной улыбкой скрывается страх'. Сеть обратила внимание на жуткую деталь в выступлении маленькой певицы в Северной Корее

Сеть взбудоражило выступление маленькой певицы из Северной Кореи Ким Соль Мел. Девочка исполняет песню "A Kiss" (Поцелуй), демонстрируя безупречную техническую точность, однообразие и натужность, а также радость, одобряемую государством.

Видео дня

Несмотря на то, что кадры выступления были сняты в начале 2000-х годов, они вновь привлекли внимание к видео. Так, один из пользователей сети с ником charlesnorthkorea в посте в Instagram отметил, что эта песня из его детства в Северной Корее. Он отметил, что с детьми в этой стране обращаются очень жестко, чтобы они хорошо пели. Так, если мальчики или девочки плохо выступали, их за это били.

"Это песня из моего детства в Северной Корее. Самое печальное в этом то, что с этими детьми обращаются очень жестоко, чтобы они могли так хорошо петь. Я разговаривал со своей подругой-беженкой, которая в детстве была певицей в Северной Корее, и она рассказала, что ее били, когда она плохо выступала", – написал мужчина.

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Под постом пользователи сети делились своим опытом и рассказывали, что для того, чтобы так выступать, требуются месяцы тренировок, и если не сделать всё идеально, то детей наказывали. В то же время многие предполагали, что если бы девочка испортила хоть что-то в выступлении, то её семья оказалась бы в опасности, поэтому в ее глазах можно увидеть страх.

"Когда-то я была такой маленькой девочкой. Чтобы так петь и выступать, нужен больше месяца интенсивных тренировок. Если ты не делаешь это идеально, тебя накажут. За этой невинной улыбкой скрываются бесчисленные слёзы, страх и грусть, которых большинство людей никогда не увидит".

"Буквально видно, что это пение совершенно неестественное... Эти выражения лица и идеально поставленные танцы? Бедняжка. Надеюсь, у нее сейчас все в порядке".

"Если бы она хоть раз все испортила, вся ее семья оказалась бы в опасности из-за норм Северной Кореи".

"Бедная девушка пела буквально для того, чтобы не лишиться жизни".

Напомним, что в школах Северной Кореи ученики изучают всю семью Ким Чен Ина как минимум на трёх уроках в день. Среди тем, которые должны знать школьники, главной является "История детства и революционная история". Даже если ребенок отлично владеет корейским, английским, математикой, историей, естественными науками и другими предметами, общая оценка будет зависеть от уровня владения идеологическими дисциплинами.

Помимо изучения истории семьи Чен Ина, дети ежедневно должны убирать портреты лидера своей страны и петь песни верности. По субботам для всех проходят обязательные уроки самокритики, на которых ученики признают свои идейные недостатки.

После уроков школьники остаются в школе для работы. Например, ученики должны выравнивать каменистый школьный двор, засыпая его песком, и носят тяжелые мешки. Кроме того, именно дети должны покрывать расходы на проект. В снежные дни школьники убирают снег перед началом занятий. В это время уроки начинаются со второго или третьего.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сеть попало видео школы в КНДР, где дети разговаривают на английском.

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