Забудьте это русское слово: как сказать на украинском 'творог'

Употребление слова "творог" довольно распространено среди украинцев. Однако это на русском, и использовать его в украинском языке – ошибка.

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Правильное название этого кисломолочного продукта есть только слово "сир". Об этом рассказал известный языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко.

"Нет такого слова в украинском языке. Запомните -– "сыр". Например, "вареники с сыром", "сырный пирог". А пищевой продукт в виде твердой массы, который нарезают на бутерброды – это тоже сыр, или еще можно сказать "твердый сыр"", – объяснил Авраменко.

Также языковед добавил, что не правильно использовать слово "молочка" для определения молочных продуктов.

"В нашем языке есть давнее украинское слово – набіл", – добавил он.

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