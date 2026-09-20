Забудьте о кальках: как по-украински будет "рыбак рыбака видит издалека"

Заметив неочевидное (или даже очевидное) сходство с кем-то, мы часто восклицаем: "Рибак рибака бачить здалека". Думаем, для вас не станет сюрпризом, что этот вариант в украинском языке не встречается.

OBOZ.UA объясняет, что не так с этим фразеологизмом. И чем его можно заменить.

Итак, начнем с того, что слово "рибак" в значении "человек, ловящий рыбу" не является нормативным для украинского языка. Его допустимо употреблять только в разговорной речи, да и то – не все лингвисты это рекомендуют. Зато в Украине любителя рыбалки принято называть "рибалка" или "риболов". Подставляем в фразеологизм и получаем "рибалка рибалку бачить здалеку". Вроде бы неплохо, но ритм сбился.

Поэтому в интернете можно найти целый перечень похожих выражений, которыми предлагают заменить эту фразу. Среди них:

Чумак чумака (кулик кулика) бачить здалека.

Свій свояка вгадає здалека.

Лисий лисого здалека бачить.

Пізнає свиня своє порося.

Злодій злодія зразу пізнає.

Чорт біса і з-під копи бачить.

Чорт чорта пізнав і на пиво позвав.

Хапко з хапком знається.

Некоторые из них по структуре очень похожи на русский аналог (особенно о чумаках), поэтому также могут показаться калькой. В общем, использование таких фраз вряд ли можно назвать преступлением против языка, поэтому пользуйтесь ими, если вам нравится. Но мы нашли для вас еще несколько классных вариантов.

Таке такого шукає – буквальный аналог, который можно употреблять как в нейтральном тоне, так и в позитивном, и даже в ироничном.

Яке їхало, таке і здибало – неприкрытый сарказм.

Свій до свого по своє – это лозунг украинцев Австро-Венгрии, возникший в конце XIX века, призывал объединяться и поддерживать друг друга копейкой, покупая товары украинских производителей. К нашим дням он тоже приобрел черты фразеологизма, сохранив как первоначальное значение, так и став символом внутреннего единства, сплоченности. Поэтому в некоторых особенно позитивных ситуациях он может заменить собой выражение о рыбаках.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский "на злобу дня".

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