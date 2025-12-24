Забудьте о 'Сочельнике': как надо говорить на украинском

24 декабря отмечают один из важнейших праздников года. Вместе с традициями и обрядами все чаще возникает языковой вопрос: как правильно называть этот вечер на украинском. В быту и медиа до сих пор можно услышать слово "Сочельник".

Однако оно не имеет ничего общего с украинской языковой традицией. OBOZ.UA рассказывает, как правильно называть вечер перед Рождеством.

Вечером накануне Рождества украинцы празднуют Святвечір. Именно такое название фиксируют украинские словари, этнографические источники и народная традиция.

Слово "Сочельник" в украинском языке отсутствует полностью – оно не зафиксировано ни в литературной норме, ни среди диалектизмов. Это не "забытое" украинское слово, а чужеродное заимствование, точнее – калька с русского.

Происхождение этого слова вполне прозрачно. Русский "сочельник" связан со словом "сочиво" – блюдом из вареного зерна (пшеницы или риса) с медом и маком, которое традиционно употребляли перед Рождеством в русской культуре.

У украинцев тоже есть обрядовое блюдо из зерна, меда и мака, но оно имеет собственное название – кутья.

В украинской традиции главным и правильным названием является Святвечір – слово, которое подчеркивает сакральность момента, ожидание Рождества и духовную сосредоточенность. Рядом с ним употребляется и другое аутентичное название – Богатая кутья, что подчеркивает центральную роль обрядового блюда и символике достатка, единства и надежды.

Святвечір имеет глубокий семейный и духовный смысл. В этот вечер семья собирается за общим столом, начинает ужин молитвой и придерживается устоявшихся традиций. На столе – 12 постных блюд, которые символизируют апостолов и ожидание рождения Христа.

