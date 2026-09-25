Забудьте о выражении "показать кузькину мать": как хорошо сказать по-украински

Когда мы хотим кого-то проучить или угрожаем наказанием, то нередко прибегаем к фразеологизму "показать кузькину мать". Однако он, как видим, не имеет никакого отношения к украинскому языку.

Но есть ли у этой фразы адекватный эквивалент? OBOZ.UA полистал словари и нашел такой. Да еще и не один.

Наиболее расхожим, пожалуй, можно считать выражение "показати, де раки зимують". В отличие от "кузькиной матери", о которой ничего не известно – ни кто она сама такая, ни чем известен ее сын Кузька, значение этого выражения вполне понятно. Ловить зимой раков – удовольствие крайне сомнительное. Эти существа на холодный период прячутся в подводных норах, и чтобы их наловить, нужно лезть в ледяную реку. Иногда даже нырять в прорубь. Что без специального снаряжения очень и очень неприятно. А значит, эта фраза имеет смысл именно как угроза.

Впрочем, это не единственный вариант, которым можно воспользоваться, чтобы пообещать обидчику или хулигану неизбежную расплату. Вот еще несколько колоритных выражений:

показати, де козам роги правлять;

дати прикурити;

дати/дістатися на горіхи;

дати/дістатися перцю з квасом;

всипати по перше число;

дарти гарту;

нагнати комусь холоду;

наскубти вуха/чуба/чуприну;

намилити шию/голову;

прописати іжицю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести выражение "хлопот полон рот".

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