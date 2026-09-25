Забудьте о выражении "показать кузькину мать": как хорошо сказать по-украински
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Когда мы хотим кого-то проучить или угрожаем наказанием, то нередко прибегаем к фразеологизму "показать кузькину мать". Однако он, как видим, не имеет никакого отношения к украинскому языку.
Но есть ли у этой фразы адекватный эквивалент? OBOZ.UA полистал словари и нашел такой. Да еще и не один.
Наиболее расхожим, пожалуй, можно считать выражение "показати, де раки зимують". В отличие от "кузькиной матери", о которой ничего не известно – ни кто она сама такая, ни чем известен ее сын Кузька, значение этого выражения вполне понятно. Ловить зимой раков – удовольствие крайне сомнительное. Эти существа на холодный период прячутся в подводных норах, и чтобы их наловить, нужно лезть в ледяную реку. Иногда даже нырять в прорубь. Что без специального снаряжения очень и очень неприятно. А значит, эта фраза имеет смысл именно как угроза.
Впрочем, это не единственный вариант, которым можно воспользоваться, чтобы пообещать обидчику или хулигану неизбежную расплату. Вот еще несколько колоритных выражений:
- показати, де козам роги правлять;
- дати прикурити;
- дати/дістатися на горіхи;
- дати/дістатися перцю з квасом;
- всипати по перше число;
- дарти гарту;
- нагнати комусь холоду;
- наскубти вуха/чуба/чуприну;
- намилити шию/голову;
- прописати іжицю.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести выражение "хлопот полон рот".
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