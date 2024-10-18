Забужко назвала самую сложную часть радиодиктанта-2024, текст к которому писала сама: это похоже на бег 'стометровки' с гирями на ногах

Автор текста Радиодиктанта национального единства-2024, украинская писательница Оксана Забужко, рассказала, что работа над текстом была сложной. Особенно трудно литераторке далось написание последнего предложения.

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Его создание она сравнила со "стометровкой с гирями на ногах". В интервью для Украинского Радио Забужко призналась, что раньше никогда не писала радиодиктанты национального единства. Впрочем, когда получила предложение стать автором текста, согласилась, увидев в этом вызов для себя.

На вопрос о том, написание какого предложения для нее было сложнее – первого или последнего, писательница сказала, что последнего.

"Этот текст – это сложная работа. Она, безусловно, тоже творческая и литературная, но это походило на бег "стометровки" с гирями на ногах", – отметила она.

Забужко добавила, что каждый день пишет три качественные страницы текста, а для диктанта нужно было написать только одну.

"Казалось бы, что такое одна страница? Я эту одну страницу три недели писала и вычеркивала. Писала и редактировала, писала и переписывала. На самом деле это вызов – писать такие дидактические тексты. К тому же, это определенная самоцензура, потому что это не должно быть очень индивидуальным текстом и авторским голосом. Это не должен быть "забужковский" синтаксис", – рассказала писательница.

Она добавила, что не любит рамки и условия, поэтому публицистических текстов пишет очень мало, предпочитая неограниченные по объему произведения.

Напомним, что Всеукраинский Радиодиктант национального единства состоится в пятницу, 25 октября в 11:00, – ко Дню украинской письменности и языка. Будет читать его писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба.

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