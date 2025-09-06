''Зачем это делать? В Европе даже имя не обязательно'': сеть взбудоражил лайфхак с ''правильной'' подписью тетради

Украинская учительница зарубежной литературы из города Черновцы Алина Мец рассказала, как правильно надо подписывать тетради. В ролике она последовательно, строка за строкой, рассказывает о том, что там должно быть написано.

Однако большинство пользователей удивлены такими правилами, и не понимают, зачем они нужны. Видео, которое педагогиня опубликовала на своей странице в социальной сети TikTok, собрало более 130 тысяч просмотров и более 150 комментариев.

Одни пользователи пишут о том, что в европейских странах никто уже давно не требует придерживаться таких правил, даже имя на тетради писать не обязательно. Другие же шутят, спрашивая, зачем писать слово "тетрадь", чем их подписывать, и "что такое свидетельство о рождении?", где педагог порекомендовала посмотреть свое имя и фамилию.

"Под конец года у моего 5-классника все тетради, по предметам, не собираются: предмет и его имя. Все. Нашо эти все "правила" как подписать тетрадь. Ужас".

Сама же педагог обратила внимание на то, что некоторые дети не только не знают, как подписывать тетради, а могут так и написать "Фамилия и имя", а не указать свои данные.

"В школе писала на все 6 строк, в колледже это максимум предмет и фамилия, имя + курс и группа".

